Medienberichte: Trump muss kommenden Dienstag vor Gericht erscheinen. Die Anklageschrift ist noch geheim, aber es gilt als sicher, dass die Ermittler dem Ex-Präsidenten vorwerfen werden, Schweigegeldzahlungen an die Erotikdarstellerin Stormy Daniels vertuscht zu haben. Wann der Prozess startet, ist noch offen. Auf seine Kandidatur als US-Präsident im Jahr 2024 hat die Anklage keine Auswirkungen. Zum Artikel (SZ Plus)

Entscheidungen von Pistorius lösen Unmut im Verteidigungsministerium aus. Von den jüngsten Personalentscheidungen des beliebten Verteidigungsministers erfuhren die Mitarbeiter der Behörde aus den Medien. Auch der neuen Präsidentin des Beschaffungsamts, Annette Lehnigk-Emden, ging es so. Außerdem plant Pistorius offenbar Umstrukturierungen in der Verwaltung, die bei vielen Besorgnis hervorrufen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bei den Grünen drohen neue Verwerfungen. In der Parteispitze, der Bundestagsfraktion und an der Basis herrscht Enttäuschung über die Ergebnisse des Koalitionsausschusses. Viele fühlen sich beim Klimaschutz von SPD und FDP über den Tisch gezogen. In einem offenen Brief drücken vor allem Lokalpolitiker ihre Wut aus. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die Ampel kann ihre Klimapolitik nicht richtig erklären (SZ Plus)

Biden fordert Freilassung von US-Journalist Gershkovich. Im Fall des verhafteten Wall Street Journal-Reporters appelliert der US-Präsident an Russland: "Let him go." Wegen angeblicher Spionage für die USA hatte ein Gericht in Moskau gegen Gershkovich einen Haftbefehl erlassen. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

König Charles III. und Camilla besuchen Hamburg. Zum Abschluss ihres Deutschlandbesuchs werden der britische Monarch und seine Frau in der Hafenstadt von Bürgermeister Peter Tschentscher und seiner Frau Eva-Maria begrüßt. Sie legen Blumen an einem Denkmal für NS-Opfer ab und schütteln auf dem verregneten Rathausplatz viele Hände. Zum Artikel

