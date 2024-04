EXKLUSIV Noch etwa 20 als Diplomaten getarnte russische Agenten in Deutschland akkreditiert. Zwar hat die Bundesregierung seit Kriegsbeginn mehrere Konsulate geschlossen und mindestens 70 russische Diplomaten ausgewiesen, von denen die meisten der Informationsbeschaffung gedient haben dürften. Der Kreml sortiert seine Auslandsspionage in Europa jedoch neu. Eine besondere Rolle spielen Bonn, wo das Bundesverteidigungsministerium seinen Sitz hat, die Agentenhauptstadt Wien und das Internet, wo Russland verstärkt Desinformation und Propaganda verbreitet. Zum Artikel (SZ Plus)

AfD-Chef hält an Bystron fest. Der bayerische Bundestagsabgeordnete steht unter Verdacht, Geld von prorussischen Akteuren angenommen zu haben. Der Parteivorsitzende Chrupalla sieht in der Affäre um den Europawahl-Kandidaten aber keinen Handlungsbedarf, es stehe Aussage gegen Aussage. Der AfD-Bundesvorstand will an diesem Montag über das weitere Vorgehen beraten, Bystron soll sich nochmals zu den Vorwürfen erklären. Zum Artikel

Prorussischer Sozialdemokrat Pellegrini gewinnt slowakische Präsidentschaftswahl. Überraschend klar entscheidet der Kandidat von Ministerpräsident Fico die Stichwahl für sich. Von Pellegrini wird erwartet, dass er die Regierung aus Linkspopulisten und Rechtsnationalisten mit ihren autokratischen Tendenzen unterstützt oder sich ihnen jedenfalls nicht in den Weg stellt. Zum Artikel

Israelische Armee zieht sich aus Chan Yunis zurück. Die 98. Kommando-Abteilung habe den Gazastreifen verlassen, "um sich zu erholen und auf weitere Operationen vorzubereiten", teilt die Armee mit. Erhebliche Truppen verblieben jedoch im Gazastreifen. Noch unklar ist, ob der Abzug eine wichtige Wende im Krieg bedeutet oder ein neues Zwischenstadium auf dem Weg zu einem möglichen Einsatz in Rafah an der Grenze zu Ägypten ist. Sechs Monate nach den Terrorangriffen der Hamas demonstrieren Zehntausende Israelis gegen die Regierung. Zum Liveblog

Macron räumt Fehler Frankreichs während des Völkermords in Ruanda ein. Zum 30. Jahrestag reicht der französische Präsident ein historisches und politisch bedeutsames Eingeständnis nach: Das Massentöten hätte gestoppt werden können, sagt Macron, aber Frankreich habe den Willen dazu nicht gehabt. Die Aussagen gehen weiter als es eine von ihm eingesetzte Historikerkommission angemahnt hatte. Zum Artikel

Schauspieler Peter Sodann ist tot. Für den "Tatort" wurde er ein ostdeutscher Columbo, für die Linken kandidierte er als Bundespräsident. Seine Lebensaufgabe fand er am Theater. Nun ist Sodann mit 87 Jahren gestorben. Zum Artikel (SZ Plus)

Wagenknecht fordert "neue Verbrennergeneration"Das BSW stellt sich an die Seite von FDP und Union und wettert gegen das Verbrenner-Aus. So werde nur die Industrie und damit auch Wohlstand "vernichtet". SPD und Grüne widersprechen vehement. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Wochenendes:

Fußball-Bundesliga

FC Bayern verliert nach Führung in Heidenheim. Zwar liegen die Münchner zur Pause mit 2:0 vorne, doch mit Beginn der zweiten Hälfte entgleitet ihnen das Spiel. Mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten gleicht Heidenheim aus und zieht später sogar noch vorbei. Beim FC Bayern wirkt Trainer Tuchel fatalistisch und die Kabine lädiert. Der neue Sportvorstand Eberl muss nun erklären, warum der Rekordmeister gerade auffällig schrumpft und sogar der Sturz aus den Champions-League-Plätzen droht. Zum Artikel (SZ Plus)

Stuttgart ist jetzt punktgleich mit den Bayern. Der VfB gewinnt 1:0 in Dortmund und hat Platz zwei im Visier. Leverkusen gewinnt gegen Union Berlin schon wieder. Köln feiert in der Nachspielzeit gegen Bochum ein Comeback im Abstiegskampf. Der SC Freiburg geht gegen Leipzig unter - und Darmstadt in Mainz. Das Wichtigste zum Spieltag. Zum Artikel