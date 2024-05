Ampel-Partner auf Kollisionskurs. Der Koalition in Berlin stehen mal wieder heiße Wochen bevor: Die FDP-Fraktion will das fest verabredete Rentenpaket blockieren und es kracht beim Bundeshaushalt. Nicht zuletzt Verteidigungsminister Pistorius will mehr Geld für sein Haus, Finanzminister Lindner weist ihn umgehend in die Schranken. Zum Artikel

Tausende demonstrieren gegen Israel-Teilnahme beim ESC. Die Sängerin Eden Golan setzt sich im Halbfinale des Eurovision Song Contests durch und erntet Jubel - während manche buhen. Vor der Tür wird protestiert, mit dabei ist auch Greta Thunberg. Die Demonstranten fordern, Israel aus dem Gesangswettbewerb auszuschließen. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg im Nahen Osten: Netanjahu zu Kritik aus den USA: Zur Not verteidigen wir uns selbst

Studie: Vertrauen in das Grundgesetz ist hoch. Pünktlich zum 75. Geburtstag hat eine Studie mit fast 3000 befragten Personen untersucht, wie die Deutschen auf das Grundgesetz blicken. Sie zeigt: Das Vertrauen ist nach wie vor hoch. Die Macht des Bundesverfassungsgerichts wird heute allerdings skeptischer beurteilt als noch vor einigen Jahren. Zum Artikel (SZ Plus)

Leverkusen steht im Finale der Europa League. Bayer Leverkusen bleibt in dieser Saison ohne Niederlage, schrammt aber haarscharf am ersten Frusterlebnis vorbei. Beim 2:2 in Halbfinale gegen AS Rom wendet der Tabellenführer der Bundesliga durch eines seiner berüchtigten späten Tore eine große Enttäuschung ab. Nun kann er mit Meisterschaft und DFB-Pokal sogar das Triple gewinnen. Zum Artikel

Wolfsburg zum zehnten Mal in Folge DFB-Pokalsieger. Die Fußballerinnen gewinnen erneut den Wettbewerb, den sie einfach nicht verlieren können - mit dem 50. ungeschlagenen Spiel in Serie. Bei den FC-Bayern-Frauen, die in der Liga ungeschlagen sind, ist die Enttäuschung nach dem 0:2 im Finale groß. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Selenskij feuert Chef seiner Leibgarde. Nach einem angeblich vereitelten Anschlag auf den ukrainischen Präsidenten, in den auch zwei Offiziere der Staatsgarde verwickelt gewesen sein sollen, muss deren Leiter gehen. Das Parlament entlässt zwei Minister. Deutschland finanziert drei "Himars"-Raketenwerfer für die Ukraine. Zum Liveblog

Wehrfähige Ukrainer in Deutschland beschäftigen Politik. In Deutschland leben eine Viertelmillion ukrainische Männer. Die Regierung in Kiew möchte sie am liebsten zum Kriegsdienst verpflichten: Die Konsulate des Landes sind angewiesen, die Reisepässe im Ausland lebender Ukrainer nicht mehr ohne Weiteres zu verlängern. Die Debatte erreicht nun auch die Politik hierzulande. Zum Artikel (SZ Plus)

Umstrittene Atompläne im Emsland. In Lingen will ein französischer Konzern Brennelemente für russische Reaktortypen fertigen - mithilfe des russischen Staatskonzerns Rosatom und ungeachtet des Kriegs in der Ukraine. Die Vorbereitungen für diese Kooperation sind weit gediehen, auch Bürger und Ministerien rebellieren. Ob sie dies verhindern können, ist fraglich. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Schienen und Stellwerke: Zustand der Bahn-Infrastruktur hat sich weiter verschlechtert (SZ Plus)