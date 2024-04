Iranische Generäle bei Angriff auf Botschaft in Damaskus getötet. Das Regime in Teheran macht Israel für den mutmaßlichen Angriff in Syrien verantwortlich und behält sich Vergeltung vor. Die Gesamtzahl der Getöteten und Verletzten ist noch unklar. Zum Artikel

Ausländische Helfer im Gazastreifen ums Leben gekommen. Die Mitarbeiter von "World Central Kitchen" sterben bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff. Die Armee kündigt eine Untersuchung an. Zum Liveblog über den Krieg in Nahost

Trump zahlt 175 Millionen Dollar Kaution. Im New Yorker Betrugsprozess hinterlegt der Ex-US-Präsident eine Bürgschaft von 175 Millionen Dollar. Damit ist die fällige Zahlung einer Gesamtstrafe in Höhe von rund 450 Millionen US-Dollar ausgesetzt, bis es eine weitere Entscheidung in dem Fall gibt. Auch die Beschlagnahmung von Trumps Vermögens ist zunächst abgewendet. Zum Artikel

Juristen diskutieren über härtere Strafen für Sexualdelikte. Verhängtes Strafmaß bei Gewalt- und Sexualdelikten und "das gesunde Volksempfinden" für das, was gerecht ist, liegen weit auseinander, stellt eine aktuelle Studie fest. Einige Juristinnen fürchten einen Vertrauensverlust in die Strafjustiz. Zum Artikel (SZ Plus)

Person in Texas hat sich mit Vogelgrippe angesteckt. Es ist erst der zweite Mensch in den USA, bei dem der Erreger H5N1 nachgewiesen wurde. Der erste Fall trat 2022 auf, und zwar nach direktem Kontakt mit infiziertem Geflügel. Diesmal hat es den Anschein, als habe sich der Patient bei mit dem Virus infizierten Milchkühen angesteckt. Zum Artikel

Japans konservative Regierung reformiert den Arbeitsmarkt. Fleiß und Selbstlosigkeit sind traditionell die Säulen des japanischen Wirtschaftens. Jetzt führt das Land zumindest für Fernfahrer familienfreundlichere Arbeitszeiten ein. Doch es ist kompliziert, eine Gesellschaft zu modernisieren, in der sich fast alles immer nur um das Wohl der Firmen dreht. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen