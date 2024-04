EU beschließt neue Sanktionen gegen Iran und Hilfen für die Ukraine. Die neuen Strafmaßnahmen richten sich gegen Unternehmen, die an der Produktion von Drohnen und Raketen beteiligt sind. Zudem sagen die Staats- und Regierungschefs in ihrer Abschlusserklärung der Ukraine verstärkte Anstrengungen bei Waffenlieferungen zu. Am Donnerstag, dem zweiten Verhandlungstag, werden die Staatschefs über das schwächelnde Wirtschaftswachstum in der EU beraten. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in Nahost EU ruft Israel und Iran zu gegenseitigem Angriffsverzicht auf

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Brüssel verspricht Kiew weitere Hilfe

Höcke muss sich in Halle vor Gericht verantworten. Thüringens AfD-Vorsitzender soll in zwei Reden eine verbotene Losung der Sturmabteilung (SA) verwendet haben, der paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP. Angeklagt ist er wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Zum Artikel (SZ Plus)

Empfehlungen von Verfassungsrechtlern: Wie die AfD das politische System in Thüringen lahmlegen könnte und wie sich das verhindern lässt

EXKLUSIV Bei Einreise in die USA: FBI befragt AfD-Politiker Krah zu Russland-Kontakten (SZ Plus)

Wie Deutschland wirtschaftlich abgehängt wird. Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind für Unternehmen Investitionen in die Zukunft, die zwar kurzfristig kaum Profit bringen, sich aber langfristig auszahlen. Ein neuer Bericht der Unternehmensberatung EY zeigt, dass amerikanische Konzerne 2023 die Forschungsausgaben doppelt so stark erhöht haben wie deutsche. Zum Artikel

Spionage-Verdacht: BND-Mitarbeiter bestreitet Vorwürfe. Er soll Staatsgeheimnisse an Russland weitergegeben haben - unter anderem Stellungen westlicher Waffensysteme in der Ukraine und Details zur Überwachung einer Kommunikationsapp der Söldnermiliz Wagner. Am Mittwoch sagte Carsten L. vor Gericht aus. Zum Artikel

DFL stoppt Auktion der TV-Rechte. Hintergrund der bislang einmaligen Aktion ist eine Beschwerde der Streaming-Plattform Dazn. Als die Auktion schon begonnen hatte, habe die DFL von Dazn binnen 24 Stunden eine Bankgarantie gefordert. Diese sei unmöglich in so kurzer Zeit zu beschaffen, beschwert sich der Streaming-Dienst. Zum Artikel

Champions League: FC Bayern München gewinnt gegen FC Arsenal. Ein Treffer von Joshua Kimmich bringt den FC Bayern ins Halbfinale der Königsklasse. Nach dem 1:0 gegen den FC Arsenal könnten Thomas Tuchels letzte Wochen im Traineramt tatsächlich in Wembley enden. Zum Artikel (SZ Plus)

FC Bayern in der Einzelkritik: Kimmich, das Kopfballungeheuer" (SZ Plus)

Stimmen zur Champions League: "Vor allem die zweite Halbzeit war sehr, sehr gut"

Bayern-Gegener im Halbfinale: Real Madrid besiegt Manchester City in einem dramatischen Elfmeterschießen

Weitere wichtige Themen

Venezuela: US-Sanktionen gegen Öl-Sektor treten wieder in Kraft

Emirate und Oman: Heftiger Regen stürzt Teile der Arabischen Halbinsel ins Chaos

Wahlen in Kroatien: Regierungspartei HDZ bleibt an der Macht