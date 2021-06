Bei einer Messerattacke in der Würzburger Innenstadt sind am Freitag mehrere Menschen getötet worden.

Von Julia Bergmann

Was wichtig ist

Drei Menschen sterben bei Messerattacke in Würzburg. Ein Mann attackiert in der Würzburger Innenstadt anscheinend wahllos Passanten und tötet drei Menschen. Nach Polizeiangaben verletzt er zudem fünf weitere Menschen, zwei davon lebensgefährlich. Die Motive des Täters sind noch unklar. Offenbar hatte er psychische Probleme, Bayerns Innenminister schließt allerdings auch ein islamistisches Motiv nicht aus. Zum Artikel

Ex-Polizist Chauvin muss 22,5 Jahre ins Gefängnis. Im Prozess um die Tötung des Afroamerikaners George Floyd verkündet das zuständige Gericht in der US-Stadt Minneapolis das Strafmaß. Mehr als neun Minuten drückte Chauvin sein Knie auf den Hals des Afroamerikaners George Floyd. Dieser verlor das Bewusstsein und starb. Für die Angehörigen von Floyd ist es ein "historischer Schuldspruch". Zum Artikel

Drei Helfer von "Ärzte ohne Grenzen" in Äthiopien tot aufgefunden. In der umkämpften Region Tigray werden drei Mitarbeiter der Organisation Ärzte ohne Grenzen von Unbekannten getötet. Eine aus Spanien stammende Notfallkoordinatorin sowie zwei äthiopische Mitarbeiter werden am Freitag tot in der Nähe ihres Fahrzeugs entdeckt , nachdem der Kontakt zu ihnen am Vortag abgerissen ist. Die näheren Umstände ihres Todes seien noch unklar, heißt es. Zum Artikel

Warum der Bundestag rekordverdächtig viele Beschlüsse fasst. Sommerpause und nahende Wahlen bringen das Parlament in die Bredouille. In einer nächtlichen Marathonsitzung beschließen die Abgeordneten eine Flut von Gesetzesänderungen - nicht nur zum Verbraucherschutz. Ein Überblick. Zum Artikel

Ende der Legislaturperiode: Welche Politiker den Bundestag verlassen

Weitere wichtige Themen

Aktuelles zur Corona-Krise

Bildungsministerin: keine Garantie für offene Schulen. Bundesbildungsministerin Karliczek schließt Schulschließungen wegen Corona-Maßnahmen auch im kommenden Schuljahr nicht aus, zeigt sich aber optimistisch, dass sie vermieden werden können. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 5,9. Zum Artikel

USA geben 1,5 Millionen Impfdosen an Honduras. Wie das US-Präsidialamt mitteilt, sei dies der erste Teil einer Lieferung für das Land im Rahmen des internationalen Impfstoffprogramms Covax. Die EU-Kommission fordert doppelte Impfanstrengung im Kampf gegen die Delta-Variante. Zum Artikel

Bester Dinge

Der Bowie von der Mülldeponie. Im Spendenzentrum einer kanadischen Mülldeponie wird ein Gemälde des Musikers ersteigert. Für 3,50 Euro. Was sagt das jetzt über David Bowie als Maler aus? Zum Artikel