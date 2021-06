Mehrere Menschen sterben bei Messerattacke in Würzburger Innenstadt

Ein Polizeiwagen steht am abgesperrten Tatort in der Würzburger Innenstadt.

Ein Mann hat in Würzburg anscheinend wahllos Passanten attackiert und mehrere Menschen getötet. Nach Polizeiangaben vom Freitag wurden zudem weitere Menschen verletzt. Mit genauen Informationen hielten sich die Ermittler zunächst zurück. Die Hintergründe der Attacke mitten in der Innenstadt waren zunächst unklar. Ein Großteil des Gebietes wurde am Nachmittag abgeriegelt.

Der mutmaßliche Täter sei überwältigt und festgenommen worden, hieß es. Die Polizei habe dafür schießen müssen, er wurde dabei auch verletzt. Zuvor hatten bereits mehrere Passanten versucht, sich gegen den Mann zu stellen und ihn aufzuhalten. Wie schwer der Angreifer bei seiner Festnahme verletzt wurde, das konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Berichten zufolge war es ein Schuss ins Bein. Inzwischen bestehe keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, sagte die Sprecherin.

In einem Bericht der Bild-Zeitung ist von drei Toten und sechs Verletzten die Rede. Die in Würzburg ansässige Mainpost schreibt von einem Amoklauf. Diese Informationen wurden von der Polizei bislang noch nicht bestätigt.

Bereiche um den Barbarossaplatz sind gesperrt. In den Straßen seien sehr viele Krankenwagen und zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizei, berichtete eine dpa-Reporterin vor Ort. Die Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden. Alle anderen fordert sie auf, den Bereich zu verlassen. Außerdem bittet die Polizei darum, keine Videos oder Bilder in den sozialen Netzwerken zu posten. "Respektiert bitte die Privatsphäre der Opfer!", heißt es auf Twitter. In den sozialen Netzwerken gab es bereits kurz nach dem Ereignis erste Videos, die angeblich das Geschehen zeigen sollen.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist nach der Messerattacke auf dem Weg nach Würzburg. Er werde sich am Tatort ein Bild der Lage machen, sagte ein Sprecher des CSU-Politikers am Freitagabend. Am Abend sollte sich Herrmann zudem zu dem Vorfall äußern.