SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Kassian Stroh

Was wichtig ist

Konflikt in Nahost eskaliert. Militante Palästinenser feuern mehr als 200 Raketen Richtung Israel ab - davon sieben auf den Großraum Jerusalem. Das Parlament wird evakuiert. Die israelische Armee reagiert mit Luftangriffen, bei denen nach palästinensischen Angaben 22 Menschen getötet werden, darunter neun Kinder. Zum Artikel

Chinas Dilemma mit der Ein-Kind-Politik. China hat die Ergebnisse der jüngsten Volkszählung präsentiert: Das Wachstum verlangsamt sich, bald wird die Bevölkerungszahl schrumpfen. Inzwischen fordert die Regierung die Menschen dazu auf, zwei Kinder zu bekommen. Doch Geburten zu verhindern ist leichter, als sie zu erzwingen. Zum Artikel (SZ Plus)

Exklusiv: Berlin sieht Myanmars Opposition als wichtige Ansprechpartnerin. Die von den Gegnern der Militärjunta gebildete "Regierung der nationalen Einheit" bemüht sich um internationale Anerkennung. Dass sie die aus Deutschland bekommt, darauf dürfte sie vergeblich warten. Aber die Bundesregierung hat nun wissen lassen, "erste Gespräche" mit Vertreterinnen und Vertretern geführt zu haben. Zum Artikel

NRW-CDU will Laschet-Nachfolge erst nach Bundestagswahl entscheiden. Der Landesverband beschließt in einer digitalen Sitzung, dass erst zum 23. Oktober ein Parteitag mit entsprechenden Vorstandswahlen einberufen wird. Einen Personalvorschlag macht er noch nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Die News zum Coronavirus

Inzidenz sinkt auf 115,4. Das Robert-Koch-Institut meldet 6125 neue Coronavirus-Infektionen binnen eines Tages. Apotheker und Hausärzte begrüßen, dass die Priorisierung beim Impfstoff von Johnson & Johnson nun freigegeben wird. Bundesbildungsministerin Karliczek rechnet damit, dass auch nach den Sommerferien in den Grundschulen noch Corona-Tests nötig sein werden. Zu den Corona-Nachrichten aus Deutschland

USA lassen Biontech-Impfstoff für 12- bis 15-Jährige zu. Bisher gab es für das Vakzin nur eine Notfallzulassung für Menschen über 16 Jahren, diese wird nun erweitert. Die Chefin der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) spricht sich gegen eine Patentfreigabe für Impfstoffe aus. Zu den Corona-Nachrichten weltweit

Exklusiv: Trotz Millionenprovisionen Corona-Hilfe beantragt. Andrea Tandler, Tochter des CSU-Granden Gerold Tandler, hat bei Masken-Deals kräftig kassiert. Ihr Geschäftspartner bewarb sich als Betreiber eines Cafés dennoch um staatliche Hilfe - zu einem Zeitpunkt, als die Verträge mit der Politik schon unter Dach und Fach und Millionenprovisionen absehbar waren. Zum Artikel (SZ Plus)

Was hat im Kampf gegen Corona wie gut gewirkt? Die Pandemie wurde zeitweise mit harten Maßnahmen bekämpft. Jedes Bundesland ging seinen eigenen Weg - eine Reduktion der Fallzahlen haben alle erreicht. Eine Annäherung in Daten und Grafiken. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Ein Bussi für die Briten. In Großbritannien soll bald wieder ganz legal geküsst und umarmt werden. Sagt das Gesundheitsministerium. Für die Liebe wäre allerdings nichts fataler. Zum Artikel