Von Julia Bergmann

Was wichtig ist

Warum die CDU so deutlich gewonnen hat. Die Partei verteidigt ihre Position in Sachsen-Anhalt laut vorläufigem amtlichen Endergebnis mit 37 Prozent als mit Abstand stärkste Kraft. Der vorhergesagte Triumph für die AfD ist bei der Wahl ausgeblieben. Die FDP schafft den Wiedereinzug in den Landtag, die Grünen bleiben unter den Erwartungen. Die Linke gehört zu den Verlierern des Abends und die SPD kann auf kaum mehr hoffen als Juniorpartnerin der CDU zu werden. Zum Artikel

Exklusiv. Anwalt Gauweiler wird unterstellt, er habe im Cum-Ex-Skandal Parteiverrat begangen (SZ Plus). Der ehemalige CSU-Politiker hatte einst viele Tipps für Mr. Cum-Ex, Hanno Berger, der nach einer Razzia in die Schweiz ging. Heute verteidigt Gauweiler ausgerechnet einen Bankier, dessen Institut Berger verklagt. Gauweiler lässt mitteilen, er sei für Berger nicht anwaltlich tätig gewesen. Zum Artikel

UN-Chefankläger kritisiert Regierungen auf dem Balkan: "Offene Geschichtsklitterung" (SZ Plus). Kurz vor einem bedeutenden Urteil am Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien übt Serge Brammertz heftige Kritik an den Regierungen auf dem Balkan. "Absolut inakzeptabel" nennt er Äußerungen des aktuellen Staatsoberhaupts von Bosnien-Herzegowina, Milorad Dodik, wonach der Völkermord an etwa 8000 Menschen im bosnischen Dorf Srebrenica im Juli 1995 nie stattgefunden habe. Das müsse laut Brammertz international Konsequenzen nach sich ziehen. Zum Artikel

Daimler-Chef Källenius: "Nicht nur Wohlhabende sollten sich Mobilität leisten können" (SZ Plus). Preise - egal ob beim Sprit oder einer City-Maut - hätten eine Lenkungswirkung und sie sollten enger an den CO₂-Fußabdruck gekoppelt werden. Dennoch dürfe individuelle Mobilität kein Luxus werden, fordert der Automanager im Interview. Der Staat könne dies etwa über "verteilungspolitische Werkzeuge" lösen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

"Frust und Enttäuschung werden sich noch verschärfen". Städte und Gemeinden befürchten Ärger, weil an diesem Montag die Impfpriorisierung fällt, aber nach wie vor kaum Termine für Erstimpfungen zur Verfügung stehen. Schnelltest-Stellen sollen künftig kontrolliert werden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 24. Zum Artikel

Bester Dinge

Heim-Reise. Endlich in die Ferne reisen - oder doch lieber noch einen Sommer warten? Eine Ermutigung für alle Daheimgebliebenen. Zum Artikel