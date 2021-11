Von Anna Ernst

Das Wichtigste zum Coronavirus

RKI: Inzidenz erreicht einen neuen Jahreshöchstwert. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz übertrifft mit 169,9 den Höchststand der dritten Corona-Welle im Frühjahr. Den Höchstwert in der gesamten Pandemie gab es in der zweiten Welle am 22. Dezember 2020 mit 197,6. Angesichts stark steigender Neuinfektionszahlen spricht sich eine Mehrheit der Deutschen mittlerweile für eine Impfpflicht aus. 57 Prozent sind dem ARD-Deutschlandtrend zufolge dafür. Zum Artikel

Krankenhäuser in Bayern nähern sich der Kapazitätsgrenze. Obwohl die kalte Jahreszeit erst beginnt, müssen Corona-Patienten schon jetzt teils Hunderte Kilometer weit verlegt werden. Immer mehr Kliniken verhängen Besuchsverbote. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Maskenaffäre: "Schützt Dich und mich. Lg Jens". Die CSU-Politikerin Monika Hohlmeier beklagte sich bei Spahn, sein Gesundheitsministerium schulde dem Maskenlieferanten Emix 168 Millionen Euro. Spahn wollte sich nicht einmischen. Die Frage bleibt: Wurde Emix bei horrend teuren Deals bevorzugt? Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem wichtig ist

Mehr als 40 Staaten wollen aus der Kohle aussteigen. Dazu zählen auch Länder, in denen die Kohle bisher fest zum Energiemix gehörte, etwa Polen, die Ukraine, Indonesien oder Südkorea. Experten sprechen euphorisch von einem "point of no return" beim weltweiten Kohleausstieg. Entscheidende Staaten wie China und die USA zieren sich aber noch. Zum Artikel

Reiche bald für 16 Prozent der globalen Treibhausgase verantwortlich. Die Autoren der auf der Weltklimakonferenz in Glasgow vorgestellten Studie fordern, den Superreichen klimaschädliche Hobbys wie Megajachten, Privatjets und private Raumfahrten zu erschweren. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung wird laut Oxfam bis 2030 für 16 Prozent der globalen Gesamtemissionen verantwortlich sein. Zum Artikel

EU will beim Klimaschutz vorangehen. Die Europäische Union will bis 2050 als erster Kontinent klimaneutral werden. Nun kündigt Indien das gleiche Ziel bis 2070 an. Das klingt nach einer sehr fernen Vorgabe, ist aber deutlich mehr als bisher erwartet. Dagegen enttäuscht die Ansage der chinesischen Regierung, Klimaneutralität bis 2060 zu erreichen, in Glasgow viele. Zum Artikel (SZ Plus)

Experten schlagen Aufspaltung der Bahn vor. Die Monopolkommission fordert die neue Bundesregierung nachdrücklich zu mehr Wettbewerb auf. Die Deutsche Bahn soll aufgeteilt, die Staatsbeteiligungen an Post und Telekom sollen verkauft werden. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Mieterschützer und Wohnungskonzern fordern Milliarden für energetische Sanierung. Auf dem Wohnungsmarkt könnte sich ein ungewöhnliches Zweckbündnis bilden: Sowohl der Präsident des Deutschen Mieterbundes (DMB) als auch der Chef des Immobilienkonzerns Vonovia fordern von einer möglichen Ampelkoalition Milliardenzuschüsse. Ziel müsse es sein, dass die Warmmiete nach einer energetischen Sanierung nicht steige. Zum Artikel (SZ Plus)

Neues Abba-Album veröffentlicht. Die schwedische Kultband hat nach 40 Jahren ihr erstes Studioalbum aufgenommen. Jetzt ist es unter dem Titel "Voyage" weltweit erhältlich. Ende 1982 hatte die Band eine Auszeit als Gruppe eingelegt, die letztlich Jahrzehnte währte. Zu ihren größten Hits zählen "Waterloo", "Mamma Mia", "SOS" und "Dancing Queen". Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Bester Dinge

Kommet zuhauf! Körperliche Selbstliebe ist gesund - das kann man gar nicht deutlich genug sagen, findet eine australische Behörde. Und animiert zur Masturbation. Zum Artikel