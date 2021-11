Von Anna Ernst

Das Wichtigste zum Coronavirus

Inzidenz steigt erneut - auf 183,7. Das RKI meldet 34 002 neue Fälle. Am Freitag hatte die Inzidenz mit 169,9 bereits einen neuen Jahreshöchstwert erreicht. Bayerns Ministerpräsident Söder fordert angesichts steigender Fallzahlen eine bundesweite 3-G-Pflicht am Arbeitsplatz. Zum Artikel

2-G-Regel setzt sich immer mehr durch. In Hamburg wurden die ersten Erfahrungen gesammelt, dort wenden viele Restaurants, Discos, Theater, Geschäfte, Kosmetikstudios oder Friseursalons inzwischen das 2-G-Modell an. Was dort auf freiwilliger Basis geschieht, ist in Sachsen von Montag an Pflicht. Auch Baden-Württemberg hat schon vor einer Weile die Maßnahmen konkretisiert - und teilweise verschärft. Zum Artikel

So ist die Lage in den Nachbarländern. In manchen europäischen Staaten steigen die Infektionszahlen wieder rasant, zum Beispiel in Österreich. Dort gilt von Montag an die 2-G-Regel. In anderen Ländern ist die Lage vergleichsweise ruhig. Ein Überblick (SZ Plus)

Was außerdem wichtig ist

US-Kongress beschließt Bidens Infrastrukturpaket. Einige Wochen nach dem Senat verabschiedet auch das Repräsentantenhaus ein großes Investitionsprogramm, mit dem die Infrastruktur des Landes modernisiert werden soll. Nach monatelangem Ringen ist dies ein Erfolg für Präsident Biden. Vorgesehen sind über die nächsten Jahre etwa 550 Milliarden US-Dollar für neue Investitionen, inklusive schon vorher veranschlagter Mittel hat das Paket einen Umfang von mehr als einer Billion Dollar. Zum Artikel

Putin versichert Lukaschenko seine Unterstützung. Russlands Präsident sagt, sein Land werde dem belarussischen Volk weiterhin helfen. Dafür muss der isolierte Diktator in Minsk dem Freund aus Moskau allerdings die Tür noch weiter öffnen - und dessen Pläne für einen russisch-belarussischen Unionsstaat unterstützen. Zum Artikel

Keiner der sechs Ministerpräsidenten von der CDU will Parteichef werden. Bislang fühlen sich ausschließlich Männer aus Nordrhein-Westfalen berufen, die Laschet-Nachfolge anzutreten. Dabei gäbe es in Daniel Günther, Tobias Hans und Michael Kretschmer jüngere Kandidaten aus anderen Bundesländern, die einen Aufbruch verkörpern könnten. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Russland-Ukraine-Krise setzt Berlin unter Druck. Die USA warnen vor verschärfter russischer Aggression gegen die Ukraine. Das beunruhigt die amtierende Bundesregierung und die Ampel-Unterhändler - vor allem wegen der umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2. Zum Artikel (SZ Plus)

Mexiko-Touristen geraten zwischen Fronten des Drogenkrieges. Nach einer Schießerei direkt vor einem Hotel der gehobenen Klasse ein paar Kilometer südlich des mexikanischen Badeorts Cancún spricht die Staatsanwaltschaft von Bandenrivalitäten. Das Land hat zunehmend die Sorge, dass die ausländischen Besucher ausbleiben. Zum Artikel (SZ Plus)

