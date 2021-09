SZ am Morgen

Die GDL hat am Donnerstagmorgen ihre dritte Streikwelle begonnen.

Von Julia Bergmann

Gericht lehnt Antrag der Bahn ab - Lokführer-Streik geht weiter. Die Bahn kündigt an, Berufung einlegen zu wollen.Vor dem Landesarbeitsgericht wird darüber voraussichtlich bereits an diesem Freitag verhandelt. Der Konzern vermutet hinter dem fünftägigen Streik der Lokomotivführer politische Ziele, die nicht in einem Tarifvertrag regelbar seien. Zum Artikel

EXKLUSIV Wie riskant sind zwölf Euro Mindestlohn? SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will Millionen Wähler mit einer satten Gehaltshöhung locken: Seine Partei fordert zwölf Euro Mindestlohn - und zwar möglichst schnell. Kritiker befürchten, dass viele Firmen das nicht verkraften. Eine neue Studie kommt hingegen zum Schluss, dass sich die Erhöhung des Mindestlohns auszahlt. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie die Taliban versuchen, eine Regierung zu bilden. Die Terrormiliz will in Kabul eine neue Führung vorstellen. Das Elend im Land könnte sie zwingen, bisherige Gegner ins Kabinett zu holen. Und ihnen dürfte klar sein: Nur wenn sie integrativ ist, werden die westlichen Staaten zur Kooperation bereit sein. Zum Artikel

EXKLUSIV So groß ist der ökologische Fußabdruck deutscher Autos. Deutsche Autos werden größer und schwerer, aber damit wächst auch der Bedarf an Rohstoffen aus aller Welt. Eine Studie geht deren Herkunft nach - und verlangt einen radikalen Kurswechsel. Zum Artikel

Abba kündigen neues Album an. Damit meldet sich die Band fast 40 Jahre nach ihrer Trennung zurück im Musikgeschäft. Die Platte soll den Namen "Voyage" tragen. Auch auftreten will Abba wieder - zumindest virtuell. Zum Artikel

EXKLUSIV Kretschmann fürchtet um Windkraft-Offensive. Windräder in Süddeutschland sind deutlich teurer als im norddeutschen Flachland. Eine Quote soll helfen. Aber sie braucht noch grünes Licht aus Brüssel - und die Kanzlerin macht wenig Hoffnung. Zum Artikel

Hofreiter wirft Laschet "hilflosen Aktionismus" vor. Kurz vor der Vorstellung des sogenannten Zukunftsteams von CDU/CSU kritisiert der Grünen-Fraktionschef das Vorgehen des Unionskanzlerkandidaten. Der Grüne bemängelte auch das bereits zu Wochenbeginn vorgelegte Energie-Konzept der CDU. Zum Artikel

Flick-Einstand: Glanzloses 2:0 der DFB-Auswahl über Liechtenstein. So hat sich Hansi Flick sein Debüt als Bundestrainer kaum vorgestellt: In der WM-Qualifikation schafft die deutsche Mannschaft nur einen knappen Sieg gegen den krassen Außenseiter. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Aktuelles zur Corona-Krise

Draghi stellt Impfpflicht für alle Italiener in Aussicht. Eine entsprechende Entscheidung hängt aber davon ab, ob die Impfstoffe eine reguläre Zulassung der EMA erhalten, sagt der Ministerpräsident. Bislang hat sie für die Mittel nur eine Notfallzulassung erteilt. Das Land sieht sich bei den Impfungen dennoch auf einem guten Weg. Mehr als 70 Prozent der Bevölkerung über zwölf Jahren sind geimpft. Zum Artikel

Inzidenzwert überschreitet die Marke von 80. Nach den neuen Zahlen des Robert-Koch-Institutes stieg der Wert um 3,3 auf 80,2. Die Impfquote bleibt niedrig. Drosten: Damit "können wir nicht in den Herbst gehen". Zum Artikel

Coronavirus in Bayern: So funktioniert die Krankenhausampel

Ein Machtkampf um Leben und Tod. Mehr als 1300 Menschen sterben in den USA jeden Tag an den Folgen der Corona-Infektion. Trotzdem ist die Impfskepsis immer noch groß, vor allem unter Republikanern. Selbst Donald Trump wird von Fans ausgebuht, wenn er die Impfung empfiehlt. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Watt ne mega Leistung! Schweizer Forscher entwickeln einen Fußboden, der Schritte in Strom verwandelt. Ganz klar, für welche Menschen diese Erfindung ein Segen ist. Zum Artikel