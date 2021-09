Von Julia Bergmann

Was wichtig ist

Internationale Automobilausstellung: Das Experiment IAA beginnt in München. Auf der Automesse erwartet man Hunderttausende Besucher. Es ist die erste große Messe, die seit Pandemiebeginn wieder in Deutschland stattfindet - und damit ein Experiment. Viele blicken deshalb mit Sorgen auf das, was die IAA für das Infektionsgeschehen bedeuten wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Digitalisierung der Schiene kommt nicht voran. Die Bundesregierung will das Bahnnetz modernisieren - für die Verkehrswende und mehr Klimaschutz. Doch es gibt gravierende Verzögerungen, die Branche ist verärgert. "Die Digitalisierung der Schiene ist die Voraussetzung dafür, dass wir das Ziel der Verdoppelung der Fahrgastzahlen und mehr Güter auf der Schiene bis 2030 überhaupt schaffen können", sagt Heike van Hoorn, Geschäftsführerin des Deutschen Verkehrsforums. Auch andere Insider schlagen Alarm. Es fehle an einer schlagkräftigen Führung und Planung durch das Bundesverkehrsministerium von Andreas Scheuer. Zum Artikel

UN-Generalsekretär verurteilt mutmaßlichen Putschversuch in Guinea. Die Lage in dem westafrikanischen Land ist unübersichtlich. In sozialen Medien kursierten Videos, die einen erfolgreichen Putsch zeigen sollten, die Regierung sprach davon, den Aufstand zurückgeschlagen zu haben. Laut einer Mitteilung der britischen Botschaft in Conakry war es im Laufe des Tages an mehreren Orten in der Hauptstadt zu anhaltenden Schusswechseln gekommen. Zum Artikel

Urteil gegen belarussische Bürgerrechtlerin Maria Kolesnikowa erwartet. Vergangenen Sommer führte die 39-Jährige den Protest gegen Machthaber Lukaschenko an und wurde in Belarus zum Symbol der Freiheit, indem sie sich einsperren ließ. Nun drohen ihr bis zu zwölf Jahre Gefängnis. An diesem Montag wird der Richterspruch erwartet. Zum Artikel

DFB-Elf gewinnt 6:0 gegen Armenien. Im zweiten Spiel unter Bundestrainer Hansi Flick gelingt der erste überzeugende Sieg. Deutschland präsentiert sich, wie der Trainer und die zunehmend kritisch gestimmte Nation sich das wünschen: schwungvoll und schnell, einfallsreich und spielfreudig. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Aktuelles zur Corona-Krise

Luftfilter oder Stoßlüften? Eltern, Lehrer und Schüler setzen große Hoffnungen in mobile Luftreiniger. Ob sie sich erfüllen, ist fraglich - und es gibt erprobte Alternativen. Als beste Lösung bewertet das Umweltbundesamt Lüftungsanlagen, die in Gebäude eingebaut sind, doch der Einbau ist aufwändig und teuer. Dass die Anlagen rasch zum Standard werden, ist wenig realistisch. Die zweitbeste Möglichkeit? Lüften. Zum Artikel (SZ Plus)

Corona bei Kindern: Mehr Infektionen zulassen?

Inzidenz steigt auf 84,3. Das Robert-Koch-Institut meldet 4749 Neuinfektionen. Mindestens 350 000 im zweiten Quartal verabreichte Dosen tauchen offenbar nicht in der Impfquote des Robert-Koch-Instituts auf. Zum Artikel

Was bei Impfdurchbrüchen im Körper passiert. Auch vollständig Geimpfte können sich mit Corona infizieren. Wem das passiert, der hat in der Regel eine zu schwache Immunantwort. Welche Menschen das betrifft und was helfen kann. Zum Video

Bester Dinge

Bitte sprechen Sie nach dem Skandalton! Ein Kino-Mitarbeiter in Neuseeland scheitert an einer Anrufbeantworter-Ansage. So grandios, dass es die ganze Schönheit eines fast verlorenen Genres offenbart. Zum Artikel