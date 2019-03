15. März 2019, 07:31 Uhr Terrorismus 49 Tote bei Angriff auf Moscheen in Neuseeland

Bei einem terroristischen Angriff auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch sind der Polizei zufolge mindestens 49 Menschen getötet worden.

Dutzende Menschen sollen verletzt worden sein.

Die neuseeländische Polizei hat vier Verdächtige festgenommen, an ihren Autos fand die Polizei Sprengsätze.

Videos von der Tat, die augenscheinlich von den Tätern stammen, kursierten nach der Tat im Netz.

In einer Moschee der neuseeländischen Stadt Christchurch hat mindestens ein Schütze das Feuer eröffnet und mindestens 49 Menschen getötet sowie weitere verletzt. Das bestätigte die neuseeländische Polizei. Auch in einer anderen Moschee in der Stadt fielen Schüsse. Inzwischen wurden vier Verdächtige festgenommen, drei Männer und eine Frau. An ihren Fahrzeugen fand die Polizei Sprengsätze, diese wurden von der Armee entschärft.

Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern verurteilte den Angriff aufs Schärfste. In einer kurzen Stellungnahme sprach die sozialdemokratische Politikerin von einem der "dunkelsten Tage" in der Geschichte ihres Landes. Für so etwas gebe es "keinen Platz in Neuseeland". Zugleich sprach sie den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus. "Neuseeland ist deren Heimat. Sie hätten sich hier sicher fühlen sollen." "Es ist klar, dass dies nur als terroristische Attacke beschrieben werden kann", so Ardern. Einer der mutmaßlichen Täter soll vor der Tat ein rechtsradikales Manifest veröffentlicht haben, in dem er seinen Plan ankündigt.

Später meldete sich auch Australiens Regierungschef Scott Morrison zu Wort: Er brachte seine Bestürzung zum Ausdruck und bestätigte, was zuvor nur ein Gerücht in den sozialen Netzwerken war: Bei einem der mutmaßlichen Täter handle es sich um einen in Australien geborenen Staatsbürger seines Landes. "Der Täter war ein rechtsextremer Terrorist", sagte Morrison.

Täter streamte die Tat live auf Facebook

Police can now confirm the lock down of schools throughout Christchurch has been lifted. We would like to reassure members of the public that there is a large Police presence in the city and the safety of the community is our priority. — New Zealand Police (@nzpolice) March 15, 2019

Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot angerückt, das Sicherheitsrisiko vor Ort sei "extrem hoch" gewesen. Alle Schulen in Christchurch wurden abgeriegelt und Menschen im Stadtzentrum aufgefordert, nicht auf die Straßen zu gehen. Die Polizei appellierte außerdem an die Muslime Neuseelands, zu Hause zu bleiben. Unter keinen Umständen sollte irgendjemand im Land jetzt zu einer Moschee gehen", sagte ein Polizeisprecher. Die Schulen der Stadt wurden am frühen Abend (Ortszeit) wieder freigegeben.

Police alerted us to a video on Facebook shortly after the livestream commenced and we quickly removed both the shooter’s Facebook and Instagram accounts and the video. We're also removing any praise or support for the crime and the shooter or shooters as soon as we’re aware. — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) March 15, 2019

Der frühere Präsident der örtlichen Vereinigung der Muslime war nach eigenen Angaben zum Tatzeitpunkt in einer der Moscheen und sagte dem Online-Nachrichtenportal Stuff, er habe mindestens vier Verletzte gesehen. Zwei Menschen hätten auf dem Boden gelegen und seien womöglich tot. Es sollen sich mindestens 300 Menschen in der Moschee aufgehalten haben. In mindestens einem der Fälle soll der Täter seinen Angriff gefilmt und live auf Facebook gestreamt haben. Videos, die die Tat zeigen sollen, kursierten am Freitagmorgen im Netz.

Christchurch steht unter Schock

Ein weiterer Augenzeuge sagte, er habe einen schwarz gekleideten Mann gesehen, der die Al-Noor-Moschee betrat, dann habe er Dutzende Schüsse gehört und Menschen seien panisch aus der Moschee gerannt. Der Angreifer sei geflohen, ehe Einsatzkräfte den Ort erreichten. Er sei anschließend in die Moschee gegangen um zu helfen: "Ich habe überall tote Menschen gesehen."

Nach dem bewaffneten Überfall riegelte die Stadtverwaltung am Freitag alle staatlichen Gebäude ab. Neben Schulen wurden auch das Rathaus, die städtische Bücherei und Museen geschlossen. Bürgermeisterin Lianne Dalziel appellierte an die etwa 400 000 Einwohner, die Innenstadt zu meiden und zu Hause zu bleiben. Dalziel sagte: "Alle sind geschockt. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas hier passieren kann."