Früher warteten Kamerateams stundenlang auf das perfekte Licht. Jetzt schrauben sie in Babelsberg LED-Bildschirme aneinander, Sonnenuntergänge gibt's per Mausklick. Bleibt die Frage, was das für künftige Produktionen bedeutet. Zu Besuch am Filmset der Netflix-Serie "1899".