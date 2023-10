Von Georg Ismar, Tel Aviv

Auf dem Weg zum Flughafen in Tel Aviv macht der Kanzler noch einen Stopp am Dizengoff-Platz, benannt nach dem ersten Bürgermeister der Stadt. Olaf Scholz zündet eine Kerze an, Hunderte leuchten hier und spiegeln sich im Wasser des Brunnens. Etwa 1400 Tote sind auf israelischer Seite durch die Massaker der Hamas vom 7. Oktober zu beklagen, aber auch an die 3000 im Gaza-Streifen durch israelische Luftangriffe. Scholz hat zuvor eindringlich die Hisbollah beim Treffen mit Israels Premier Benjamin Netanjahu gewarnt, in diesen Krieg einzutreten, das wäre ein "unverzeihlicher Fehler".