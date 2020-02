US-Internet-Unternehmen wie Facebook sollen künftig mehr Profite in Europa versteuern und weniger in ihrer Heimat.

Was wichtig ist

EXKLUSIV OECD-Staaten verhandeln über neue Steuerpolitik. 137 Länder wollen sich bis Jahresende auf ein faireres System einigen, um Großkonzerne zu besteuern. Es zielt vor allem auf große Internetunternehmen wie Amazon, Facebook und Apple. Der deutsche Fiskus könnte dadurch fast neun Milliarden Euro pro Jahr mehr einnehmen. Mehr Informationen von Björn Finke

Söder posititioniert sich gegen Merz. Der CSU-Vorsitzende bezieht in der TV-Sendung "Anne Will" überraschend deutlich Stellung gegen den möglichen CDU-Parteivorsitzenden Merz. Söder erinnert zudem daran, dass ein Kanzlerkandidat der Union nur zusammen mit der CSU nominiert werden kann. Zur Nachtkritik von Thomas Hummel. Von dieser Woche an will Noch-CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer Einzelgespräche mit Laschet, Merz und Spahn führen. Es gibt auch Befürworter einer Teamlösung. Stefan Braun und Robert Roßmann analysieren das Verhältnis der möglichen Nachfolger untereinander.

Coronavirus: USA fliegen Bürger aus Japan aus. US-Passagiere des Quarantäne-Schiffs Diamond Princess wurden in der Nacht mit zwei Charterflugzeugen in die USA zurückgeflogen. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten überschreitet in China 70 000. Zur Nachricht

SZPlus "Wir sollen keine Moralagentur sein". Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki verteidigt die Entscheidung des Vatikans, Frauen weiterhin nicht zu Priestern zu weihen. Er erklärt, warum sich Versöhnung nach dem Missbrauchsskandal nicht kaufen lässt. Interview von Matthias Drobinski

Was wichtig wird

EU-Außenminister beraten über Libyen. In Brüssel wollen sie am Vormittag ausloten, wie das UN-Waffenembargo gegen die Bürgerkriegsparteien besser überwacht werden kann. Auch eine Wiederbelebung der EU-Marinemission Sophia im Mittelmeer steht dabei im Raum. Dies könnte jedoch am Widerstand von Österreich und Italien scheitern. Bereits am Sonntag hatte sich der deutsche Außenminister Heiko Maas in München bemüht, den Eindruck zu zerstreuen, die vor vier Wochen einberufene Libyen-Konferenz sei ein Misserfolg.

Neuer Streik im Pariser Nahverkehr wegen Rentenreform. Eisenbahner haben zu einem "schwarzen Montag" im Pariser Nahverkehr aufgerufen. Mitarbeiter der Metro und der Vorstadtzüge sollen massiv mobilisiert werden, so die Gewerkschaft Unsa-RATP. Außerdem soll über das Reformgesetz in der Nationalversammlung debattiert werden.

Frühstücksflocke

Der schreckliche Yuri. Eigentlich heißt er Christian Adamczyk und ist ein umgänglicher Typ. Seine Leidenschaft gilt einer Sportart, die man entweder hasst oder liebt: eine Nahkampfaufnahme der bayerischen Wrestling-Szene von Johann Osel.