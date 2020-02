Die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus hat in China 70 000 überstiegen. Mit 105 neuen Todesfällen innerhalb eines Tages sind jetzt 1770 Todesfälle zu beklagen, wie die nationale Gesundheitskommission am Montag in Peking mitteilte. Die bestätigten Ansteckungen nahmen um 2048 zu und erreichten landesweit 70 548. 10 844 Menschen haben sich mittlerweile so von den Erkrankungen erholt, dass sie aus den Krankenhäusern entlassen werden konnten.

Besonders schwer ist in Zentralchina die 60 Millionen Einwohner zählende Provinz Hubei mit der Metropole Wuhan betroffen. Dort sind allein etwa 58 000 Infektionen und 1696 Todesfälle durch das Sars-CoV-2 genannte Virus bestätigt.

Mit einem Fahrverbot für privaten Autoverkehr waren in der ohnehin weitgehend von der Außenwelt abgeschotteten Krisenregion am Vortag neue radikale Beschränkungen der Bewegungsfreiheit erlassen worden. In Städten der Provinz dürfen nur noch Dienst- und Notfallfahrzeuge sowie Transporte mit Waren des täglichen Bedarfs auf die Straßen. Ende Januar waren bereits Flüge, Zugverbindungen und Fernbusse eingestellt worden. Offiziellen Angaben zufolge soll sich die Zahl der Neuerkrankungen außerhalb Hubeis immerhin verringern.

Erster Toter in Taiwan

Auch Taiwan meldete am Sonntag den ersten Toten im Land durch das Virus. Damit stieg die Zahl der Todesfälle außerhalb Chinas auf fünf. Die taiwanische Nachrichtenagentur CNA berichtete unter Berufung auf Gesundheitsminister Chen Shih-chung, der Mann sei zwischen 60 und 70 Jahren alt gewesen, habe in Zentraltaiwan gelebt, sei zuvor nicht in Übersee gewesen und habe auch keinen wissentlichen Kontakt mit Coronaviruspatienten gehabt.

In Deutschland hat sich die Lage entspannt. Im pfälzischen Germersheim endete am Sonntag die Quarantäne für etwa 120 China-Rückkehrer. In Bayern wurden Corona-Patienten als geheilt entlassen. Frankreich meldete hingegen den ersten Todesfall durch die neue Lungenkrankheit Covid-19 in Europa. Der chinesische Tourist, ein 80-Jähriger aus der Provinz Hubei, erlag der Krankheit in einer Pariser Klinik.

In Japan hat Ministerpräsident Shinzo Abe ein Expertentreffen einberufen, um Maßnahmen zur Virusbekämpfung zu diskutieren. In den vergangenen Tagen waren in Japan mehr als ein Dutzend Fälle aufgetaucht, ohne dass es eine offensichtliche Verbindung nach China gab. In Japan gibt es nun 413 bestätigte Fälle, darunter 355 Passagiere des unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiffs Diamond Princess.

Staaten holen Bürger nach Hause

Zwei von der US-Regierung gechartete Flugzeuge haben am Montagmorgen etwa 350 US-Bürger aus Japan ausgeflogen, die zuvor an Bord des Kreuzfahrtschiffs zwei Wochen unter Quarantäne standen. An Bord der Flugzeuge durften nur gesunde Menschen, 44 positiv getestete US-Bürger wurden in japanische Krankenhäuser gebracht.

Die ausgeflogenen US-Amerikaner sollen zunächst 14 Tage auf US-Militärstützpunkten in Kalifornien und in Texas in Quarantäne, hieß es. Auch Kanada, Hongkong und Israel bereiten sich nach japanischen Medienberichten darauf vor, ihre eigenen Landsleute von Bord des Schiffes in Japan zurückzuholen. Gegenwärtig befinden sich noch etwa 3000 Menschen auf dem Kreuzfahrtschiff.