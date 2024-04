Bundeskanzler Olaf Scholz trifft sich mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Es gibt viel zu besprechen, vor allem ein Thema: der Krieg in der Ukraine. Bei Scholz' letztem Besuch vor eineinhalb Jahren hat Xi im Anschluss Russlands atomare Drohungen verurteilt. Für Scholz war das ein außenpolitischer Erfolg. Jetzt will Scholz Xi dazu bringen, sich für den Frieden einzusetzen und endlich Druck zu machen auf Russland. Ob das gelingen kann, darüber spricht in dieser Folge Daniel Brössler, Parlamentskorrespondent der SZ, der Scholz auf seiner Reise begleitet.