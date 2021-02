Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Philipp Saul

Das Wichtigste zum Coronavirus

EXKLUSIV Biontech und Pfizer wollten 54,08 Euro für eine Impfstoff-Dosis. In den Verhandlungen mit der EU verlangten die Pharmaunternehmen zunächst 27 Milliarden Euro für 500 Millionen Dosen - ein sehr hoher Preis. Am Ende einigte man sich auf 15,50 Euro pro Dosis. Die Details von Markus Grill und Georg Mascolo

Tod nach Corona-Impfung? Die Angst vor gefährlichen Nebenwirkungen der Corona-Vakzine geht im Internet um - und wird befeuert durch Todesfälle in Alten- und Pflegeheimen. Doch eine Analyse zeigt: Die Menschen sind nicht an, sondern trotz der Impfungen gestorben. Lesen Sie die Recherche von Christina Berndt, Nina Bovensiepen und Rainer Stadler mit SZ Plus.

Kretschmann attackiert Laschet: "Hast du ein Problem, schau ins Gesetz". Der Grünen-Politiker geht den CDU-Chef wegen dessen Aussagen zu Inzidenzwerten an. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach wird sich mit dem Vakzin von Astra Zeneca impfen lassen. Fachleute sind bemüht, Zweifel an dem Impfstoff zu zerstreuen. Meldungen aus Deutschland im Überblick

Außerdem wichtig

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Rund 100 Millionen Euro in Bitcoin in deutschen Asservatenkammern. Bei den Staatsanwaltschaften lagert ein digitales Vermögen und wartet darauf, in Geld umgetauscht zu werden. Bitcoin und andere Währungen waren bei Kriminellen sichergestellt worden. Etwa 50 Millionen Euro wurden bereits mit dem Verkauf virtueller Währungen eingenommen, berichten Florian Flade und Max Muth.

EU-Kommission verklagt Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof. Grund seien jahrelange Verstöße gegen Naturschutzrecht. Zudem leitet Brüssel ein Vertragsverletzungsverfahren ein, weil Deutschland mit seinen Regeln für den Europäischen Haftbefehl gegen EU-Recht verstoße. Zur Nachricht. Auch gegen Ungarn wird ein solches Verfahren eingeleitet. Die Regierung Orbán ignoriere ein Urteil des EuGH zum Umgang mit Nichtregierungsorganisationen. Mehr dazu

UN-Umweltbehörde Unep fordert, die Natur nicht weiter auszubeuten. Der Bericht zum Zustand der Welt soll eine Blaupause sein, wie der Planet noch zu retten ist. Nämlich durch eine Art grüne Revolution mit teils tiefgreifenden Veränderungen in Wirtschaft, Finanzsystemen, Staatssubventionen und Gesellschaft. Der Mensch solle Frieden mit der Natur schließen, auch um Gefahren neuer Erkrankungen wie Covid-19 vorzubeugen. Zum Text von Thomas Hummel

Facebook sperrt wichtige Nachrichtenseiten in Australien. Das Unternehmen reagiert damit auf einen Gesetzentwurf, der die beiden Internetkonzerne Facebook und Google verpflichten soll, Teile ihrer Werbeeinnahmen an australische Verlage und Sender abzugeben. Auch die Seiten von Behörden, Kliniken und Hilfsportalen sind zumindest vorübergehend blockiert, schreibt Jan Bielicki.

USA klagen nordkoreanische Hackergruppe an. Drei Mitglieder der "Lazarus"-Gruppe sollen im Auftrag von Diktator Kim Jong-un mit Ransomware angegriffen und Banken gehackt haben. Insgesamt sollen sie so mehr als eine Milliarde Euro in Nordkoreas Staatskasse gespült haben. Der zuständige US-Staatsanwalt bezeichnet die Hacker als die "besten Bankräuber der Welt". Die Details von Max Muth

Der mächtigste Mafiaboss Neapels ist tot. Raffaele Cutolo saß 58 Jahre lang im Gefängnis, so lange wie kein anderer italienischer Häftling. Die meiste Zeit war er in Isolationshaft, doch das hinderte ihn nicht daran, mit der Außenwelt zu kommunizieren und zu regieren. Zeitweise hörten 10 000 Menschen auf seine Befehle. Die Hintergründe von Oliver Meiler

3 aus 24 - Meistgelesen heute

"Deutschland schuldet mir ein Leben". Vor einem Jahr ermordete ein Rassist in Hanau neun Menschen. Eine Mutter, ein Vater und ein Bruder sprechen von den Menschen, die ihnen der Attentäter nahm - und darüber, wie enttäuscht sie von den Behörden sind. Protokolle von Sophie Aschenbrenner

Ermutigen ist besser als warnen. Ex-Nationalspieler Lahm sieht geringe Chancen, dass ein Bundesligaprofi ein Coming-out "halbwegs unbeschadet" überstehen würde. Mehr als 800 Fußballer und Fußballerinnen setzen ein besseres Zeichen. Kommentar von Sebastian Fischer

Oberammergau: Vermisster Bergsteiger nach drei Jahren tot gefunden. Der 32-Jährige war 2018 spurlos verschwunden. Beim Eisklettern entdeckte nun ein Polizist eingefrorene Kleidungsstücke und Knochen. Zur Meldung

SZ-Leser diskutieren​

Wie bewerten Sie die neue Handelsstrategie der EU? Die Meinungen der SZ-Leser gehen auseinander. AW Paris hält fest, dass "erfahrungsgemäß zwischen einem Strategiepapier und dem realen Handeln, das danach kommt, immer ein ziemlich großer Unterschied [ist]. Aber es sei immerhin zugestanden, dass Europa so allmählich doch aufzuwachen scheint." WTF hingegen fragt sich "Was für eine Handelsstrategie? Ich sehe hier keine bewertbare Strategie oder ein sinnvolles Handeln seitens der EU. Die EU sollte sich zuerst einmal selbst reformieren." Diskutieren Sie mit uns.