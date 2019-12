Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

US-Repräsentantenhaus stimmt für Sanktionen wegen Nord Stream 2. Präsident Trump hat angekündigt, dem Gesetz zustimmen zu wollen. Die USA kritisieren, dass sich Deutschland mit der Pipeline von Russland abhängig macht. Nord Stream 2 soll ab kommendem Jahr Gas von Russland nach Deutschland transportieren. Zur Meldung

SZ Plus: "Die Politik hat zu wenig Mut." Die scheidende Präsidentin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger, erhebt heftige Vorwürfe gegen die große Koalition: "Zuletzt hatte ich eher den Eindruck, dass der Bundesregierung die Wahrheit lästig ist." Nötig sei eine Einrichtung mit mehr Unabhängigkeit: "Gerade in einer so existenziellen Frage wie dem Klimawandel brauchen wir eine Institution, die nicht Ministerien verpflichtet ist, sondern allein der Sache." Zum Interview von Michael Bauchmüller

Israels Parlament stimmt für seine Auflösung. Ministerpräsident Netanjahu und Oppositionschef Gantz ist es nicht gelungen, sich auf ein Bündnis zu einigen. Im März soll nun neu gewählt werden - zum dritten Mal binnen eines Jahres. Zum Text von Alexandra Föderl-Schmid

Weinstein einigt sich offenbar mit Opfern. Einem Zeitungsbericht zufolge soll das Studio des Film-Moguls bereit sein, 25 Millionen Dollar an Frauen zu zahlen, die ihm sexuelle Übergriffe und Belästigung vorwerfen. Auf ein Schuldeingeständnis Harvey Weinsteins müssen die Frauen im Gegenzug verzichten. Die Details von Johanna Bruckner

Kündigung von Lehrer mit rechtsextremen Tattoos unwirksam. Beim Schulsportfest zog der Lehrer Clemens K. sein T-Shirt aus und offenbarte mehrere Nazi-Tattoos. Ihm wurde gekündigt. Zu Unrecht, entschied nun ein Gericht. Das Land hätte den Lehrer erst abmahnen müssen. Zum Artikel

Champions League: FC Bayern siegt, Leverkusen scheidet aus. Die Münchner spielen 3:1 gegen Tottenham Hotspur und gewinnen auch ihr sechstes Gruppenspiel. Von Benedikt Warmbrunn. Bayer 04 Leverkusen verliert 0:2 gegen Juventus Turin und erreicht als einziges deutsches Team nicht das Achtelfinale. Von Philipp Selldorf

Was wichtig wird

Parlamentswahl in Großbritannien. Premierminister Johnson hofft mit seinen Konservativen auf eine satte Mehrheit, um sein mit Brüssel ausgehandeltes Brexit-Abkommen umsetzen und Großbritannien am 31. Januar aus der EU führen zu können. Um mehr als die Hälfte der 650 Sitze zu erringen, muss er aber der oppositionellen Labour-Partei Mandate in deren traditionellen Hochburgen abnehmen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Wahl.

Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. Bundeskanzlerin Merkel und die übrigen Landesvertreter treffen sich bis Freitag in Brüssel. Themen sind vor allem der Klimaschutz und der Haushaltsrahmen für die Jahre 2021 bis 2027. Es ist der erste Gipfel mit dem neuen EU-Ratspräsidenten Charles Michel und der neuen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

BGH urteilt im Markenstreit um "Öko-Test"-Label. Die Zeitschrift Öko-Test hat die Versandhändler Otto und Baur sowie den niederländischen Discounter Matratzen Concord in drei Fällen verklagt. Es geht um Baby-Produkte, Lattenroste, Fahrradhelme und Kopfkissen, die teils in Farbe oder Größe von den tatsächlich geprüften Produkten abweichen. Die Tester werfen den Unternehmen den Missbrauch ihres Prüfsiegels und unlautere Werbung vor.

Frühstücksflocke

Böser Weihnachtsmann. Ein vom US-Unternehmen Walmart angebotener Pullover hat einen Streit ausgelöst. Der Pulli zeigt einen Kokain schnupfenden Weihnachtsmann. Walmart hat das Angebot mittlerweile wieder aus seinem Sortiment genommen. Christoph Gurk erklärt, warum ausgerechnet das Land Kolumbien nun eine Wiedergutmachung fordert.