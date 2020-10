Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Ein Europa für Solarpaneele und Schafe: Die EU-Kommission will, dass die 27 Staaten nachhaltiger werden.

Was wichtig ist und wird.

Von Xaver Bitz

Was wichtig ist

EU-Staaten einigen sich auf Agrarreform. Unter anderem sollen Landwirte, die freiwillig Umweltvorgaben erfüllen, mehr Geld erhalten. Wie viel Budget die Staaten dafür reservieren sollen, war bis zuletzt strittig. Scharfe Kritik an den Maßnahmen kommt von Umweltschützern. Zur Nachricht

Trump bricht TV-Interview ab - und droht Journalistin. Der US-Präsident bezeichnet das aufgezeichnete Gespräch mit dem Sender CBS als "parteiisch" und "furchtbaren Eingriff" in die Wahl. Dennoch erwägt er offenbar eine eigene Veröffentlichung vor dem angesetzten Sendetermin. Weitere Nachrichten zur US-Wahl

SZ Plus EU-Kommissar kämpft für Mercosur und gegen Strafzölle. Den umstrittenen Vertrag mit Südamerika will der EU-Kommissar Dombrovskis unbedingt retten - und führt dafür informelle Gespräche. Auch mit der US-Regierung möchte er verhandeln. Von Björn Finke

Britisches Oberhaus stimmt gegen Binnenmarktgesetz. Das House of Lords lehnt den Entwurf von Premier Johnson mit deutlicher Mehrheit ab. In den Verhandlungen des Vereinigten Königreichs mit der EU über ein Handelsabkommen zeichnet sich weiter keine Lösung ab. Zur Meldung

Medien: Unbekannte beschädigen Dutzende Objekte in Berliner Museen. Die Vandalen sollen schon Anfang Oktober mindestens 70 Objekte mit einer öligen Flüssigkeit bespritzt haben, darunter Sarkophage, Steinskulpturen und Gemälde. Einem Bericht zufolge handelt es sich um einen der "umfangreichsten Angriffe" auf Kunst in Nachkriegsdeutschland. Zur Meldung

BVB verliert bei Lazio Rom, Leipzig siegt gegen Basaksehir. Dortmund muss sich Rom in der Champions League mit 1:3 geschlagen geben. Der frühere Borusse Immobile trifft schon früh gegen seinen alten Verein und beim BVB funktioniert die notdürftig improvisierte Abwehrreihe nicht, schreibt Ulrich Hartmann. Leipzig schlägt den türkischen Meister FK Basaksehir aus Istanbul nach zwei Toren von Angelino mit 2:0. Zum Spielbericht von Javier Cáceres

Die News zum Coronavirus

Neuinfektionen in Deutschland nähern sich Rekordwert an. Das RKI meldet 7595 neu infizierte Personen. Die Zahl liegt nur knapp unter dem bisherigen Höchstwert. Ein Gericht kippt die Beherbergungsbeschränkung in Mecklenburg-Vorpommern. Weitere Nachrichten aus Deutschland

Debatte um Wirksamkeit der Corona-Warn-App. Der bayerische Ministerpräsident Söder erachtet die Anwendung als praktisch nutzlos. Andere Politiker und Experten hingegen sehen einen hohen Nutzen. Von Christina Berndt und Simon Hurtz

SZ Plus Ein wenig Ruhe in der Pandemie. Das Hamstern von Klopapier steht mindestens genauso für die Corona-Krise wie die Masken im Alltag. Nur konsequent, dass es dafür nun auch einen Automaten gibt. Martin Zips über ein Konzept, das seit Jahrhunderten etabliert ist.

Was wichtig wird

Söder gibt Regierungserklärung zu Corona-Krise im bayerischen Landtag ab. Im Zentrum steht die weitere Strategie im Kampf gegen das Virus. Söder will dem Vernehmen nach vor allem auch an die Verantwortung und Vernunft jedes einzelnen appellieren, extrem vorsichtig zu sein und geltende Anti-Corona-Maßnahmen strikt einzuhalten.

Kabinett will Gesetz gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder beschließen. Der Entwurf sieht schärfere Strafen, eine effektivere Strafverfolgung und Verbesserungen der Prävention vor. Unter anderem soll die Verbreitung von Kinderpornografie demnach ein Verbrechen werden und mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bestraft werden. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder soll künftig als Verbrechen behandelt werden mit einem Strafrahmen bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe, bisher lag die Höchststrafe bei maximal 10 Jahren.

Frankreich erinnert mit Gedenkveranstaltung an getöteten Lehrer Paty. Die Feier soll im Innenhof der Pariser Universität Sorbonne stattfinden. Die Sorbonne sei ein Tempel des Wissens, Heimat französischer Genies und habe daher eine ganz besondere symbolische Bedeutung, heißt es aus dem Präsidentenpalast. Präsident Macron wird zu der Veranstaltung erwartet.

EuGH-Urteil zu Aufenthaltsrecht einer türkischen Staatsangehörigen nach Aufgabe der deutschen Staatsangehörigkeit. Die Frau hatte aufgrund des Assoziierungsabkommens mit der EWG ein Aufenthaltsrecht in Deutschland. Bei der Einbürgerung in Deutschland musste sie ihre türkische Staatsangehörigkeit aufgeben. Diese erwarb sie nun freiwillig wieder und verlor damit die deutsche Staatsangehörigkeit.

Schulze stellt Bericht zur Anpassung an den Klimawandel vor. Wie weit Deutschland mit der Anpassung an Folgen des Klimawandels ist, erklärt Bundesumweltministerin Schulze. Die SPD-Politikerin stellt einen Bericht zur sogenannten Anpassungsstrategie vor, der auch aufzeigt, wo es noch hapert. Zuvor wird er im Bundeskabinett verabschiedet.

Titelverteidiger Bayern München und Mönchengladbach starten in die Champions-League-Saison. Während die Münchner nach ihrem Triumph erneut Favorit auf den Titel sind und gegen Atlético Madrid spielen, stehen die Gladbacher bei Inter Mailand vor ihrer ersten hohen Hürde in der Gruppe B, in der später auch noch Rekordchampion Real Madrid und Schachtjor Donezk warten. Bayerns weitere Gruppengegner sind RB Salzburg und Lokomotive Moskau. Kurz vor dem Spiel wird Bayern-Profi Serge Gnabry positiv auf das Coronavirus getestet.

Frühstücksflocke

Wie viel Trump steckt in dir? Damit auch Menschen in Deutschland das herausfinden können, hat ein Unternehmen den "Trump-O-Mat" entwickelt. Das Ergebnis zeigt an, zu wie viel Prozent man mit Donald Trumps sowie Herausforderer Joe Bidens jeweiligen politischen Positionen übereinstimmt. Die Details bei jetzt