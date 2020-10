Dürfen die Bayern gleich noch einmal die Hand an den Henkelpott legen? Wird der Sieg im Finale von Lissabon der Beginn einer Ära? Kapitän Manuel Neuer und Kollegen feiern im August in Portugal.

Von Javier Cáceres, Sven Haist, Christof Kneer und Oliver Meiler

Kann das sein, dass die Champions League schon wieder losgeht, hat der FC Bayern die nicht gerade erst gewonnen? Die Antworten auf diese beiden Fragen lauten: Ja, kann sein. Und ja. Noch haben die Münchner die Bilder aus der feierlichen Nacht von Lissabon nicht aus dem Kopf, schon müssen sie sich wieder auf den Alltag einer Vorrunde einstellen. Der coronabedingt komprimierte Terminkalender macht die Unterscheidung zwischen alter und neuer Saison ja tatsächlich so schwer wie nie zuvor. Unverändert ist dagegen der alte Reflex der Branche: Der Titelverteidiger geht gleich wieder als Favorit an den Start.

Ist der FC Bayern also in der Lage, das zu schaffen, was zuletzt Real Madrid schaffte, das den größten Titel des europäischen Vereinsfußballs sogar dreimal hintereinander gewann (2016, 2017, 2018)? Zwar haben die Münchner den Mittelfeldspieler Thiago an den Konkurrenten FC Liverpool verloren, ansonsten aber starten sie mit ihrem hierarchisch gefestigten Siegerkader in die neue Champions-League-Saison. Wer kann Bayern gefährlich werden? Welches europäische Topteam hat sich am besten verstärkt? Wer hat Sorgen, und wenn ja, wie viele? Trotz Corona: eine kleine Rundreise durch Europa.

Gift in Paris

Belächelt wird man nach der Lissaboner Finalnacht nicht mehr, und das ist schon viel wert: Paris Saint-Germain gehört nun zum glamourösen Kreis natürlicher Pokalanwärter - ein Prädikat, das sich die katarischen Klubbesitzer in elf Jahren sehr viel Geld kosten ließen. Und doch: Viel hängt nun wieder am Atmosphärischen. Im Finalturnier im August schauten die Franzosen mit einiger Verwunderung zu, wie sich das zusammengekaufte Team aus Ego-Shootern einen Kollektivsinn zulegte. Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María & Co. spielten, als ginge es ihnen auch emotional ums Ganze, ums Projekt, um Paris sogar. Das war so verblüffend, dass die knappe Niederlage gegen den FC Bayern selbst vielen Millionen - sagen wir mal - nicht so PSG-affinen Franzosen wenigstens eine Respektnote abnötigte.

Aber das Atmosphärische ist nun mal flüchtig. Am wenigsten gut leiden können sich ausgerechnet zwei der wichtigsten Männer: Vom brasilianischen Sportdirektor Leonardo und dem deutschen Trainer Thomas Tuchel schreibt L'Équipe, sie hätten nicht dieselbe Vision fürs Team und seien nicht die besten Freunde der Welt. Gemeint war das als Euphemismus. "Wenn nicht noch ein Wunder passiert, das niemand für möglich hält, geht es nach dieser Saison nicht mehr weiter mit den beiden."

Er oder ich, ich oder er. Tuchel findet, Leonardo habe den Transfermarkt verschlafen. Und weil er das nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn direkt kundtat, als trüge der Rivale alle Schuld am Fehlstart, war das Klima schnell vergiftet. "Ich habe das nicht geschätzt", sagte Leonardo, "der Klub hat das auch nicht gemocht." Oder anders: Der Emir aus Doha steht hinter mir.

Tatsächlich lässt sich über den Transfermarkt diskutieren. Paris verlor seinen langjährigen Abwehrchef und Kapitän Thiago Silva an den FC Chelsea. Und obschon Tuchel auf die Verpflichtung eines Innenverteidigers pochte, blieb dieser Wunsch ungehört. Weggegangen sind auch Stürmer Edinson Cavani (Manchester United), Außenverteidiger Thomas Meunier (Dortmund) und Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern). Leonardo holte Alessandro Florenzi vom AS Rom für den rechten Flügel. Fürs Kreative kam Rafinha, der Bruder von Thiago Alcántara, Sohn Mazinhos, eines alten Freunds und Kameraden des Sportdirektors. Und dann kam noch der Portugiese Danilo Pereira, der mal Kapitän des FC Porto war. Alles ganz ehrbar, aber nicht galaktisch.

Wahrscheinlich ist es nämlich das letzte Mal, dass Neymar und Mbappé gemeinsam dem Pokal hinterherrennen. Vielleicht ist es deshalb für lange Zeit die letzte Chance auf den Pott, für Paris und Katar.

Humpeln auf der Insel

Wahrscheinlich hätte der FC Liverpool die Diagnose für Virgil van Dijk am liebsten für immer unter Verschluss gehalten. Zu schlimm sahen die Szenen am Samstag im Stadtduell mit dem FC Everton (2:2) aus, um noch einmal daran erinnert werden zu wollen. Everton-Torwart Jordan Pickford haute (anders lässt sich das nicht sagen) auf wüsteste Art in der sechsten Spielminute den Niederländer einfach um.

Champions League, 1. Spieltag Gruppe A RB Salzburg - Lokomotive Moskau Mi. 18.55 FC Bayern - Atlético Madrid Mi. 21.00 Gruppe B Real Madrid - Schachtjor Donezk Mi. 18.55 Inter Mailand - Bor. Mönchengladbach Mi. 21.00 Gruppe C Manchester City - FC Porto Mi. 21.00 Olymp. Piräus - Olympique Marseille Mi. 21.00 Gruppe D Ajax Amsterdam - FC Liverpool Mi. 21.00 FC Midtjylland - Atalanta Bergamo Mi. 21.00 Gruppe E FC Chelsea - FC Sevilla Di. 21.00 Stade Rennes - FK Krasnodar Di. 21.00 Gruppe F Zenit St. Petersburg - FC Brügge Di. 18.55 Lazio Rom - Borussia Dortmund Di. 21.00 Gruppe G Dynamo Kiew - Juventus Turin Di. 18.55 FC Barcelona - Ferencvaros Budapest Di. 21.00 Gruppe H RB Leipzig - Basaksehir Istanbul Di. 21.00 Paris St.-Germain - Manchester United Di. 21.00

Erstmals seit seinem Wechsel im Winter 2018 konnte der für 84 Millionen Euro vom FC Southampton geholte van Dijk für Liverpool in einem Pflichtspiel nicht weitermachen. Die Diagnose: Verletzung am Kreuzband, baldige Operation, vermutlich das Saisonende - und ein bitterer Schlag für die Ambition des Klubs, die Champions League nach 2019 erneut zu gewinnen. Einziger Trost: Die Diagnose bei Thiago, der ebenfalls bretthart gefoult worden war, soll keine strukturelle Verletzung ergeben haben.