Von Philipp Saul

Was wichtig ist

Trump will Wiedereinsetzung aller Sanktionen gegen Iran erzwingen. Dem UN-Sicherheitsrat könnte damit eine Zerreißprobe bevorstehen. Es ist heftig umstritten, ob die Vereinigten Staaten zur Veranlassung der Sanktionen berechtigt sind, weil die Trump-Regierung 2018 aus dem Atomabkommen ausgestiegen ist. Eine Rückkehr zu weitreichenden Maßnahmen würde das faktische Ende des Atomabkommens bedeuten. Zur Nachricht

US-Demokraten nominieren Harris offiziell. Sie ist die erste schwarze Vize-Kandidatin einer der beiden großen Parteien im Land. In ihrer Rede macht sie dem amtierenden US-Präsidenten Trump schwere Vorwürfe. Dessen "Führungsversagen" habe "Leben und Lebensgrundlagen gekostet", sagt die Demokratin auch mit Bezug auf die Corona-Krise. Ex-Präsident Obama kritisiert Trump ungewöhnlich deutlich.

Russischer Regierungskritiker Nawalny bewusstlos im Krankenhaus. Seine Sprecherin vermutet, der führende Oppositionelle könne mittels einer Tasse Tee vergiftet worden sein. Auf den prominenten Nawalny hatte es in der Vergangenheit immer wieder Anschläge gegeben. Mehr dazu

Facebook löscht Accounts der rechten QAnon-Bewegung. Man habe 790 Gruppen, 100 Seiten und 1500 Anzeigen mit Verbindung zu QAnon entfernt, teilt das weltgrößte Online-Netzwerk mit. Facebook begründet seinen Schritt mit der Gewaltbereitschaft, die Anhänger der Bewegung erkennen ließen. US-Präsident Trump erklärt unterdessen auf QAnon angesprochen: "Wie ich verstehe, mögen sie mich sehr, was ich zu schätzen weiß." Zur Meldung

EXKLUSIV Umwelt- und Entwicklungsgruppen wollen Handelsvertrag zwischen EU und Mercosur-Staaten verhindern. Gründe für die Kritik sind Pestizidexporte und anhaltende Brände im brasilianischen Amazonasgebiet. Südamerikaexperte Detlef Nolte sagt der SZ, der Vertrag könne den Umweltschutz fördern. "Ein Abkommen kann dabei helfen, Druck auf Brasilien auszuüben, um seinen harten Kurs zu ändern. Ohne Vertrag wäre das kaum möglich." Mehr Informationen von Silvia Liebrich und Michael Bauchmüller

Bayern München zieht ins Finale der Champions League ein. Das Team von Trainer Flick gewinnt gegen Lyon mit 3:0. Die Spieler in der Einzelkritik. In den ersten Minuten tun sich die Münchner schwer und müssen eine Schrecksekunde überstehen, berichtet Philipp Selldorf. Kapitän Neuer sagt: "Wir hatten am Anfang etwas Glück." Die Stimmen zum Spiel. Im Finale trifft der FC Bayern am Sonntagabend auf Paris Saint-Germain.

Die News zum Coronavirus

RKI registriert 1707 Neuinfektionen in 24 Stunden. Das ist der höchste Wert seit Ende April. Laut Robert-Koch-Institut wurde damals weniger getestet als heute - allein damit lasse sich die derzeitige Zunahme der Neuansteckungen aber nicht erklären. Meldungen aus Deutschland im Überblick

Studie: Sehr junge Menschen können eine hohe Viruslast aufweisen. Wissenschaftler aus Boston zeigen erneut, dass Kinder große Mengen von Sars-CoV-2 im Nasen- und Rachenraum tragen können. Mehr noch: Bei ihnen sei eine höhere Virenlast entdeckt worden als bei Erwachsenen, die auf einer Intensivstation behandelt werden mussten. Zum Text von Berit Uhlmann

Der Schattenmann hinter Schwedens Sonderweg. Bisher galt Staatsepidemiologe Anders Tegnell als Vordenker der Corona-Strategie des Landes. Aber hinter den Kulissen redete noch ein anderer mit - und der propagierte von Anfang an die Herdenimmunität. Lesen Sie den Text von Kai Strittmatter mit SZ Plus.

Was wichtig wird

Kanzlerin Merkel zu Gast bei Frankreichs Präsident Macron. Themen könnten die Lage in Libanon und in Libyen sowie der Streit zwischen der Türkei und Griechenland sein. Außerdem soll es um die Beziehungen zu China, den Brexit, den Kampf gegen Corona und die Umsetzung des EU-Aufbauplans gehen. Das Treffen findet in der Präsidentenresidenz Fort de Brégançon statt.

Merkel empfängt Aktivistinnen von Fridays for Future. In Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Anuna de Wever und Adélaïde Charlier trifft sie die Anführerinnen der Bewegung im Kanzleramt zum Gespräch. Anschließend ist eine Pressekonferenz geplant. Glaubt man Thunberg, hat sie an das erste Treffen mit Merkel nicht so gute Erinnerungen.

Parteitag der US-Demokraten endet. Mit einer Rede des am Dienstag ernannten Präsidentschaftskandidaten Joe Biden beschließen die Demokraten ihren digitalen Parteitag. Warum die Nominierung Bidens und seiner Vizekandidatin Harris historisch ist, erklärt Thorsten Denkler.

Prozess gegen Bundeswehroffizier wegen Nötigung und Vergewaltigung. Dem 45-Jährigen wird als Hauptfeldwebel der Bundeswehr vorgeworfen, gegen zwei Soldatinnen übergriffig geworden zu sein. Unter anderem soll er eine Soldatin in mehreren Fällen mit der Drohung einer Veröffentlichung von Nacktbildern zu sexualisierten Handlungen gezwungen haben.

Frühstücksflocke

Das sind Barack Obamas Sommerhits. Auch dieses Jahr hat der frühere US-Präsident eine Liste seiner liebsten Songs der vergangenen Monate veröffentlicht. 83 Tracks sind es diesmal. Und die könnten nicht diverser sein. Zum Text