Der FC Bayern steht erstmals seit 2013 wieder im Finale der Champions League. Die Stimmen zum 3:0 gegen Olympique Lyon gegenüber Sky:

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München): "Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird. Lyon hat in den Spielen zuvor gute Leistungen gezeigt. Wie schwer es ist gegen eine so laufstarke Mannschaft, die defensiv taktisch hervorragend spielt und dir offensiv immer wieder weh tun kann, haben wir gerade in der ersten Phase des Spiels gesehen. Die haben wir auch mit Glück überstanden. Serge hat uns mit einer Einzelleistung in Führung gebracht. Das hat uns Sicherheit gebracht."

Serge Gnabry (Doppeltorschütze FC Bayern München): "Lyon hat sehr viel Druck auf uns gemacht und ist mit schnellen Leuten hinter die Kette gekommen. Sie hatten auch einige Chancen. Wir hatten am Anfang ein bisschen Glück, aber dann haben wir gut reingefunden. Zur Halbzeit haben wir zum Glück 2:0 geführt, Lewy hat dann noch das 3:0 nachgelegt."

Manuel Neuer (Torwart und Kapitän FC Bayern München): "Wir waren aggressiv - ähnlich wie Lyon auch. Wir hatten am Anfang etwas Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten. Dann haben wir unsere Klasse gezeigt, Lyon immer unter Druck gesetzt und durch hohe Balleroberungen gute Akzente gesetzt. Wir hatten auch Glück, dass das Tor von Serge zur richtigen Zeit kam.

David Alaba (FC Bayern München): "Wir wussten im Vorhinein, dass es kein einfaches Spiel wird. Lyon bringt eine Mentalität auf den Platz, die nicht immer angenehm ist. Dazu haben sie Spieler mit hoher individueller Qualität. Wir sind sehr glücklich, dass wir das Finale erreicht haben."

Joshua Kimmich (FC Bayern München): "Das 1:0 war heute der Schlüssel. Wir haben einen nervösen Beginn von uns gesehen, Lyon hatte zwei, drei gute Chancen. Es war das erwartet schwierige Spiel. Wir haben zum Glück irgendwann besser in die Partie gefunden und das 1:0 aus dem Nichts gemacht. Bis zum Ende der ersten Halbzeit hatten wir noch ein paar gute Gelegenheiten und haben zum Glück nachgelegt. In der zweiten Halbzeit hat Lyon etwas umgestellt und stand etwas kompakter. Nach nervösem Beginn war es sehr ordentlich."

... zur Stimmung in der Kabine: "Es ist schon so, dass man merkt, dass wir alle froh und stolz sind, dass wir im Finale sind. Es war weniger eine Feier, sondern der Fokus ging mehr schon Richtung Finale. Das ist auch das, was uns gerade auszeichnet, dass wir uns darauf nicht ausruhen und das nur genießen. Morgen regenerieren wir und dann geht's ab."