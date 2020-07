Was wichtig ist

Spahn warnt vor zu früher Lockerung der Maskenpflicht. "Lieber drei Wochen zu spät aufgehoben als drei Wochen zu früh", sagt der Bundesgesundheitsminister. Drei Koblenzer Studentenwohnheime stehen unter Quarantäne. Meldungen aus Deutschland im Überblick

Anstieg von Corona-Fällen in Tulsa nach Trump-Kundgebung. In der Stadt in Oklahoma gibt es Hunderte Neuinfektionen. Trotz der Corona-Pandemie will der US-Präsident am 11. Juli eine weitere große Wahlkampfveranstaltung abhalten. Mehr dazu

Söder will erlaubte Besucherzahlen für Kunst und Kultur verdoppeln. Erst in dieser Woche hatte das bayerische Kabinett die Begrenzungen für Besucherzahlen in dem Bereich auf 100 in Innenräumen und 200 in Außenbereichen erhöht. Meldungen aus Bayern in der Übersicht

Die News zum Coronavirus

Was sonst noch wichtig wird

Facebook sperrt Konten von Bolsonaro-Mitarbeitern und früherem Trump-Berater Stone. Insgesamt seien 50 Seiten gelöscht worden, die mit Stone in Verbindung gebracht werden. Im Zusammenhang mit Bolsonaro gehe es um ein Netzwerk von mehr als 80 Konten mit spalterischen politischen Botschaften. Gelöscht wurden nach Angaben des Unternehmens auch zahlreiche Profile einer rechtsextremen Hass-Gruppe. Mehr dazu

Scheidender Commerzbank-Vorstandschef Zielke bekommt 3,2 Millionen Euro. Der Aufsichtsrat beschließt die einvernehmliche Aufhebung des Vertrags von Zielke. Die Zusammenarbeit wäre noch bis 2023 gelaufen. Zielke hatte seinen Rücktritt selbst angeboten. Zum Text von Meike Schreiber

Premier der Elfenbeinküste gestorben. Der 61-Jährige Amadou Gon Coulibaly sei kurz nach seiner Rückkehr von einer medizinischen Behandlung in Frankreich erkrankt, teilt Präsident Ouattara mit. Wenige Monate vor der Wahl verliert die Regierungspartei nicht nur ihren Ministerpräsidenten, sondern auch ihren Präsidentschaftskandidaten. Mehr Informationen

Frühstücksflocke

Schluss mit Peter Lustig. Die Expertinnen des Wissensmagazins "Princess of Science" wollen mit dem Vorurteil von der Männerdomäne Wissenschaft aufräumen und Mädchen direkt ansprechen. Doch es gibt auch Kritik. Von Johannes Nebe