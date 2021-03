Von Reuters

In Myanmar sind bei Protesten gegen die Militärherrschaft am Wochenende mindestens 33 weitere Menschen von den Einsatzkräften getötet worden, wie Augenzeugen und Medien berichteten. Zugleich meldete sich die von der Armee abgesetzte Zivilregierung über Facebook mit einer Ansprache an das Volk. Der amtierende Regierungschef Mahn Win Khaing Than kündigte an, die gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen, "dass die Menschen das Recht haben, sich selbst zu verteidigen". Er sprach vom "dunkelsten Augenblick des Landes" und fügte hinzu, die "Morgendämmerung" sei aber nah.

Mahn Win Khaing Than befindet sich auf der Flucht, wie die meisten hochrangigen Vertreter der Regierungspartei Nationale Liga für Demokratie (NLD). Die gestürzte Regierungschefin Aung San Suu Kyi befindet sich seit 1. Februar in Polizeigewahrsam, über ihren gegenwärtigen Aufenthaltsort ist nichts bekannt.

Seitdem das Militär Anfang Februar die Macht an sich gerissen und die zivile Regierung abgesetzt hat, kommt es täglich zu Massendemonstrationen. Zehntausende Menschen gingen auch am Sonntag gegen den Militärputsch in dem südostasiatischen Land auf die Straße. Nach Angaben der Menschenrechtsgruppe Assistance Association for Political Prisoners wurden bei den Protesten bislang mehr als 80 Menschen getötet und über 2100 festgenommen. Bereits am Samstag wurden mindestens 13 Todesfälle bekannt. Von der Militärregierung war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. In den Abendnachrichten des von der Armee kontrollierten Senders MRTV wurden die Demonstranten als "Kriminelle" bezeichnet.