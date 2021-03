März der Entscheidung in Moutier: Mitglieder der antiseparatistischen Bewegung "Moutier plus" enthüllen im Rahmen der Abstimmungskampagne am Eingang einer Schlucht ein Transparent mit ihrem Logo.

Der Streit spaltet Moutier seit Jahrzehnten: Soll das Schweizer Städtchen zum Kanton Jura oder zu Bern gehören? Die achte Abstimmung über diese Frage am Sonntag gilt als die bestkontrollierte in der Geschichte des Landes - aus gutem Grund.

Von Isabel Pfaff, Moutier

Still liegt das weiß gestrichene Rathaus von Moutier an diesem Märznachmittag da. Keine Wolke am Himmel, kein Mensch auf dem Vorplatz. Dabei braut sich in diesem Städtchen, eingeklemmt zwischen dichtbewaldeten Bergketten, gerade ein Sturm zusammen, von dem keiner so recht weiß, wie heftig er sein wird.