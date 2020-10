Missbrauchsbeauftragter im Interview

"Es kümmert sich meist niemand"

Wie lässt sich sexualisierte Gewalt an Kindern verhindern? Der Missbrauchsbeauftragte Johannes-Wilhelm Rörig erklärt, warum schärfere Strafen auch Nachteile für Opfer haben können, und was sich in der Gesellschaft ändern muss. Von Edeltraud Rattenhuber