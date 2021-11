London drängt weiter auf eine Zusammenarbeit mit der EU im Umgang mit der Migration über den Ärmelkanal. Großbritannien könne dieses Problem nicht allein beheben, sagte die britische Innenministerin Priti Patel am Sonntag. "Wir in Europa müssen uns alle mehr anstrengen, Verantwortung übernehmen und in der Krise zusammenarbeiten." Andernfalls drohten "noch schlimmere Szenen im eiskalten Wasser" während der kommenden Monate. Auch der britische Gesundheitsminister Sajid Javis wies auf Sky News darauf hin, dass die Briten die Zusammenarbeit mit den Franzosen bräuchten.

Die britischen Politiker reagieren damit auf die Entscheidung in Paris, Innenministerin Patel nicht, wie ursprünglich geplant, zu einem internationalen Treffen zu dem Thema einzuladen. Der französische Innenminister Gérald Darmanin will sich am Sonntag mit Vertretern aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien sowie der EU-Kommission in Calais treffen, um über die Migration über den Ärmelkanal zu sprechen. Das Treffen soll nun ohne britische Beteiligung stattfinden. Paris hatte sich dazu entschieden, nachdem der britische Premierministers Boris Johnson ein Abkommen mit Frankreich zur Rücknahme von Migranten gefordert hatte.

"Über solche Dinge kommuniziert man nicht zwischen Staatschefs per Tweet"

Johnson hatte in seinem Schreiben ein solches Abkommen als "größten einzelnen Schritt" bezeichnet, der das Geschäftsmodell krimineller Schlepperbanden zerstören solle. Eine entsprechende EU-Regelung über die Rückführung von Asylsuchenden kann Großbritannien seit dem Brexit nicht mehr in Anspruch nehmen. Das Schreiben an Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, das Johnson auf Twitter veröffentlichte, hatte auf französischer Seite jedoch Empörung ausgelöst - insbesondere die Art der Veröffentlichung hatte Paris verärgert.

"Über solche Dinge kommuniziert man nicht zwischen Staatschefs per Tweet und veröffentlichte Briefe", hatte der französische Staatschef am Freitag erklärt. Er bezweifelte zudem die Ernsthaftigkeit des britischen Vorstoßes: "Ich bin über die Methode überrascht, wenn sie nicht ernsthaft ist", so Macron weiter. Die wirkliche Antwort liege "in der ernsthaften Zusammenarbeit, um diesen Bewegungen vorzubeugen, um diese Schleusernetzwerke zu zerschlagen, um zu verhindern, dass diese Frauen und Männer unser Land erreichen, weil es ist bereits zu spät, wenn sie da sind", fuhr Macron fort.

Am vergangenen Mittwoch war ein Schlauchboot mit Migranten im Ärmelkanal gekentert. Dabei starben 27 Menschen. Frankreich und Großbritannien überzogen sich danach gegenseitig mit Vorwürfen. Johnsons Vorschlag zufolge sollten gemeinsame Patrouillen verhindern, dass weitere Flüchtlingsboote die französische Küste mit Ziel Großbritannien verlassen. Zur Überwachung sollten zudem Radarsysteme und Sensoren eingesetzt werden. Darüber hinaus müsse es ein Rückführungsabkommen seines Landes mit Frankreich und eines mit der Europäischen Union geben, forderte Johnson. Die illegale Einreise von Migrantinnen und Migranten über den Ärmelkanal ist auch deshalb ein Problem für die konservative Regierung in London, weil ein zentrales Versprechen des Brexits war, man werde die Kontrolle über die eigenen Grenzen zurückzugewinnen.