26. Juni 2019, 13:03 Uhr Fragestunde Merkel stellt sich dem Bundestag

Zum vierten Mal kommt die Kanzlerin zur Regierungsbefragung ins Parlament. Verfolgen Sie die Debatte im Videostream.

Auch in ihrer vierten Regierungsbefragung können die Abgeordneten im Bundestag wieder Fragen an die Kanzlerin richten. Es wird erwartet, dass besonders der Mordfall Lübcke und das aktuelle Geständnis des mutmaßlichen Täters Themen in der Runde werden könnten. Im Anschluss an die einstündige Befragung wird das Parlament dann über Neuregelungen zur Organspende diskutieren. Verfolgen Sie hier die Befragung im Livestream.