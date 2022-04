Von Nico Fried, Berlin

Es ist ein Auftritt, der wohl nicht nur in Deutschland mit einiger Spannung erwartet wird. Auch wenn bis heute niemand genau weiß, wann es so weit sein wird und in welcher Form. Seit zwei Monaten läuft der Krieg Russlands gegen die Ukraine - und eine heftige Debatte über politische Irrtümer in der deutschen Russlandpolitik der vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Doch Angela Merkel, die das Land 16 Jahre lang regierte und gerade im russisch-ukrainischen Konflikt seit 2014 besonders engagiert war, hat bisher fast gar nichts dazu gesagt. Das wird so nicht bleiben.