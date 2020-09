Von Nico Fried und Robert Roßmann, Berlin

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist mit einem chemischen Kampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch mit. Ein Speziallabor der Bundeswehr habe auf Veranlassung des Berliner Universitätskrankenhauses Charité eine toxikologische Untersuchung vorgenommen. Dabei sei der "zweifelsfreie Nachweis" eines Kampfstoffes der Nowitschok-Gruppe erbracht worden. Dieses Ergebnis ist brisant, weil der frühere Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia im Jahr 2018 in Großbritannien ebenfalls mit Nowitschok vergiftet worden waren. Damals wurden zwei Männer mit Verbindungen zum russischen Militär als Tatverdächtige identifiziert. Die britische Regierung machte Russland für das Attentat verantwortlich.

Zwei Stunden nach dem Statement von Regierungssprecher Seibert nahm auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zu den neuen Erkenntnissen im Fall Nawalny Stellung. "Es sind bestürzende Informationen über den versuchten Giftmord an einem der führenden Oppositionellen Russlands", sagte sie. Nawalny sei "Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff" geworden. Damit sei sicher, dass er "Opfer eine Verbrechens" geworden sei - "er sollte zum Schweigen gebracht werden". Das verurteile sie im Namen der gesamten Bundesregierung "auf das Allerschärfste". Sie spreche Nawalny ihr Mitgefühl aus. Das gelte auch seiner Familie, die gerade Schweres durchmache. Sie "hoffe und wünsche", dass Nawalny von dem Anschlag genesen könne.

Merkel sagte, sie habe mit Vizekanzler Olaf Scholz, Außenminister Heiko Maas, Innenminister Horst Seehofer, Justizministerin Christine Lambrecht, Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie dem Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun, über weitere Schritte beraten. Außerdem habe sie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angerufen und mit ihm über die neue Entwicklung gesprochen. Zudem habe die Regierung die Bundestagsfraktionen unterrichtet. Mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag werde die Regierung Kontakt aufnehmen. Man erwarte, dass "sich die russische Regierung zu diesem Vorgang erklärt". Es würden sich sehr schwerwiegende Fragen stellen, die nur Moskau beantworten könne - und beantworten müsse. Das Schicksal Nawalnys habe "weltweite Aufmerksamkeit erlangt - die Welt wird auf Antworten warten".

Gemeinsam mit den Partnern in der Nato und in der EU werde man nun beraten und "im Lichte der russischen Einlassungen über eine angemessene, gemeinsame Reaktion entscheiden", sagte die Kanzlerin. Das Verbrechen an Nawalny richte "sich gegen die Grundwerte und Grundrechte, für die wir eintreten".

Detailansicht öffnen Alexej Nawalny am 29. Februar in Moskau: Zusammen mit anderen Aktivisten gedenkt er der Ermordung des Kremlkritikers Boris Nemzow. Nun sollte auch er „zum Schweigen gebracht werden“, wie Merkel sagte. (Foto: Sergei Fadeichev/imago images/ITAR-TASS)

Seibert hatte zuvor erklärt, man habe die Frau Nawalnys und die behandelnden Ärzte informiert. Der Gesundheitszustand Nawalnys ist nach Angaben der Charité weiterhin ernst. Zwar gingen die Symptome der Vergiftung zurück, Nawalny liege aber nach wie vor auf der Intensivstation und werde maschinell beatmet. Mit einem längeren Krankheitsverlauf sei zu rechnen, Langzeitfolgen der schweren Vergiftung seien weiterhin nicht auszuschließen.

Das Umfeld Nawalnys fühlt sich wegen der neuen Erkenntnisse in seiner Überzeugung bestätigt, dass der Befehl für den Giftanschlag von oberster Stelle gekommen sei. "Wer Nawalny im Jahr 2020 mit Nowitschok vergiftet, kann auch gleich ein Autogramm am Tatort zurücklassen", schrieb Nawalnys Vertrauter Leonid Wolkow auf Twitter und veröffentlichte dabei die Unterschrift Putins.

Das Auswärtige Amt bestellte noch am Mittwoch den russischen Botschafter ein. Bundeskanzlerin Merkel hatte bereits in ihrer Sommerpressekonferenz am vergangenen Freitag gesagt, wenn mehr Klarheit über die Hintergründe des Falles Nawalny herrsche, werde man "versuchen, eine europäische Reaktion zu haben, ähnlich wie man das bei Herrn Skripal hatte, und nicht nur einzelstaatliche Reaktionen". Es handele sich nicht um ein "deutsches Problem, auch wenn Deutschland Herrn Nawalny nun aufgenommen hat". Als Reaktion auf den Fall Skripal hatten zahlreiche westliche Staaten russische Diplomaten ausgewiesen.

Nawalny, der als bekanntester Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin gilt, war am 20. August während eines Fluges zusammengebrochen und in ein Krankenhaus in Omsk gebracht worden. Zwei Tage später wurde er nach Berlin geflogen. Am 25. August teilte die Charité mit, dass es bei Nawalny Anzeichen für eine Vergiftung gebe, die genaue Substanz sei aber noch nicht identifiziert. Die Charité hatte die Bundeswehr dabei um Hilfe gebeten, die in München ein eigenes Institut für Pharmakologie und Toxikologie betreibt.