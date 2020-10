Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts der Corona-Pandemie dazu aufgerufen, die Integration nicht aus dem Blick zu verlieren. Zu Beginn des 12. Integrationsgipfels sagte Merkel in Berlin: "So aufmerksam wie wir sein müssen, um Gesundheit und das Leben unserer Mitmenschen zu schützen, so aufmerksam müssen wir eben zugleich sein, dass auch der Zusammenhalt in dieser schwierigen Zeit stark bleibt." Das diene gerade auch denjenigen, die erst seit Kurzem in Deutschland lebten. Die Phase unmittelbar nach der Ankunft sei für die Integration von entscheidender Bedeutung.

"Die Pandemie trifft uns alle, aber man muss schon sagen unterschiedlich hart", sagte Merkel. Einwanderern falle es aufgrund der Einschränkungen nicht so leicht, Fuß zu fassen, etwa weil Beratungen und Sprachkurse vorübergehend nicht im Präsenzformat stattfänden. Zudem wirke sich der Wirtschaftseinbruch auf Branchen aus, in denen viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte tätig seien, die nun um ihre Arbeitsplätze fürchten müssten.

Merkel informiert am Nachmittag im Kanzleramt auf einer Pressekonferenz über die Ergebnisse des Video-Integrationsgipfels. Nach Angaben der Bundesregierung nahmen neben Merkel etwa 120 Vertreter aus Migrantenorganisationen, Religionsgemeinschaften, Wirtschaft, Politik und Sport teil, darunter auch mehrere Bundesminister.

Schon vor dem Gipfel hatte auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, gesagt, die Pandemie treffe gerade Menschen mit Einwanderungsgeschichte und Geflüchtete hart. Sie arbeiteten oft in Branchen, die besonders mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu kämpfen hätten. Die CDU-Politikerin nannte konkret Handel, Logistik und das Gastgewerbe. "Gleichzeitig sind wichtige Integrationsangebote ausgefallen oder können nur eingeschränkt stattfinden."

Man setze auf eine "Digitaloffensive", sagte Widmann-Mauz. Dabei gehe es um digitale Integrationskurse, Sprachförderung und gezielte Beratung in sozialen Netzwerken, um vor allem Frauen beim Berufseinstieg und der Arbeitsmarktintegration zu unterstützen.

Eigentlich sollte auch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei der Pressekonferenz nach dem Gipfel dabei sein. Er befindet sich aber vorsorglich in Isolation, weil ihm die Corona-Warn-App laut seinem Ministerium eine Begegnung mit erhöhtem Risiko angezeigt hat. Ein erster Test sei negativ gewesen. Ein weiteres Testergebnis stehe aus, hieß es weiter. Heil gehe es gut. Er habe keinerlei Symptome.