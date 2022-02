Von Werner Bartens

Von allen Seiten wird der Mensch bedroht, im Großen wie im Kleinen. Eine Virenplage hält die Welt in Atem, der Klimawandel heizt den Planeten auf, Orkanböen toben. Und dann lauern auch noch chronische Risiken im Alltag - zu wenig Schlaf, zu viel Stress, kaum Bewegung -, und das bei schlechten Eisenwerten. Kulturkritiker und Technikskeptiker haben längst die größten Schurken unter den Zivilisationsgefahren ausgemacht: Handy, Tablet, PC und Co. Die tückischen Endgeräte nehmen den Menschen die Aufmerksamkeit, rauben ihnen den Schlaf und lassen sie trotz Gesellschaft vereinsamen. Besonders schädlich ist der Gebrauch abends im Bett. Denk ich ans Handy in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht, würde Heinrich Heine heute vermutlich dichten.