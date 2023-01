US-Repräsentantenhaus:McCarthy verliert zum vierten Mal die Wahl

Sie lassen ihn wieder durchfallen: Auch bei der vierten Abstimmung bekommt der Republikaner Kevin McCarthy nicht die erforderliche Mehrheit, um Sprecher des US-Repräsentantenhauses zu werden. Der fünfte Wahlgang soll nun folgen.

Nach bereits den ergebnislosen Versuchen am Dienstag setzten die Abgeordneten die Abstimmung über den mächtigsten Posten im amerikanischen Parlament am Mittwoch fort. McCarthy hatte die erforderliche Mehrheit bereits dreimal verfehlt, weil ihm am Ende 20 Parteikollegen die Unterstützung verweigerten.

Auch dieses Mal hatten die Republikaner wieder einen Gegenkandidaten nominiert. Der republikanische Abgeordnete Chip Roy schickte seinen Parteikollegen Byron Donalds als Kandidaten ins Rennen. Auf ihn entfielen 20 Stimmen. Damit konnte McCarthy die Zahl seiner Gegner im Vergleich zu den Abstimmungen vom Vortag nicht reduzieren.

Trump unterstützt McCarthy öffentlich

Es schaltete sich am Mittwoch auch der frühere US-Präsident Donald Trump ein und rief seine Partei auf, einen Gesichtsverlust zu vermeiden und McCarthy auf den Chefposten zu wählen. Er appellierte an die Abweichler: "Verwandelt einen großen Triumph nicht in eine riesige und peinliche Niederlage." Trump hatte McCarthy bereits vor der Wahl seine Unterstützung ausgesprochen, was den Widerstand vom rechten Rand der Fraktion aber nicht verhinderte.

Nach den Parlamentswahlen im November war der Kongress am Dienstag erstmals in neuer Konstellation zusammengekommen. Die Republikaner übernahmen die Kontrolle im Repräsentantenhaus - im Senat haben die Demokraten von Präsident Joe Biden weiter eine knappe Mehrheit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.