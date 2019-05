24. Mai 2019, 13:11 Uhr Meinung am Mittag: Mays Rücktritt Die späte Erkenntnis der Premierministerin

Viel zu lange hat May den Hardlinern in ihrer Partei nach dem Mund geredet - und damit nicht nur diese gegen sich aufgebracht. Wer ihr nachfolgt, wird eine deutlich härtere Verhandlungslinie fahren wollen.

Kommentar von Björn Finke , London

Hätte sie diesen Ratschlag doch nur früher beherzigt. In ihrer emotionalen Rücktrittsrede zitierte Theresa May einen Bürger aus ihrem Wahlkreis, der ihr einmal ein hilfreiches Bonmot mit auf den Weg gegeben habe "Compromise is not a dirty word", Kompromiss ist kein schmutziges Wort. Doch leider suchte die britische Premierministerin viel zu spät einen parteiübergreifenden Kompromiss zum Brexit. Leider erklärte sie ihrer Fraktion, dem Parlament, den Bürgern viel zu spät, dass auch bei den Austrittsverhandlungen mit Brüssel schmerzhafte Kompromisse nötig sind.

Die Brexit-Kampagne hatte vor dem Referendum völlig unrealistische Versprechen abgegeben: Das Königreich werde nach dem Austritt die Nachteile der EU-Mitgliedschaft hinter sich lassen, aber die meisten Vorteile weiterhin genießen können, hieß es. May, die vor der Abstimmung für den Verbleib geworben hatte, machte sich als Premierministerin diese absurden Versprechen zu eigen.

Sie versäumte es, eine Debatte darüber anzustoßen, welchen Preis das Königreich für den Brexit zu zahlen bereit sein sollte: Ist der Austritt es wert, dass Geschäfte über den Ärmelkanal hinweg schwieriger werden? Wie lukrativ ist die Freiheit wirklich, nach der Trennung eigene Handelsverträge mit Wirtschaftsmächten wie den USA abschließen zu können? Wie können Zollkontrollen auf der irischen Insel vermieden werden?

May scheute diese schwierigen Diskussionen. Sie bestärkte damit die Anhänger eines harten Brexit in ihrer konservativen Fraktion. Erwartungsgemäß ließ sich die EU nicht auf solche Traumtänzereien ein. Am Ende präsentierte May ihrer Fraktion ein Brexit-Abkommen, das eine realistische und faire Grundlage bietet für die Gespräche über die künftigen Beziehungen mit der EU. Doch für die Brexit-Fanatiker bei den Konservativen ist dieser Vertrag indiskutabel. Schließlich macht er klar, dass die Versprechen der Austrittskampagne von der schönen, neuen Brexit-Welt Unsinn waren.

Sehr wahrscheinlich wird nun einer der Brexit-Hardliner ihr Nachfolger. Die Parteibasis bestimmt im Juli den neuen Premier, und die 125 000 meist weißen, männlichen und älteren Tory-Mitglieder vertreten beim Thema Brexit eine deutlich härtere Linie als die Mehrheit der Fraktion oder May. Vermutlich wird der neue Regierungschef - als Favorit gilt Ex-Außenminister Boris Johnson - versprechen, den ungeliebten Austrittsvertrag neu zu verhandeln. Ist das nicht möglich, werde das Königreich eben ohne Abkommen austreten.

Die EU darf sich von solchen Drohungen nicht beeindrucken lassen. Neuer Austrittstermin ist der 31. Oktober. Bitten die Briten um eine weitere Verlängerung, sollte Brüssel diese gewähren. Es könnte sein, dass Mays Nachfolger die Blockade im Parlament mit Neuwahlen überwinden will - und das braucht Zeit. Aber die EU sollte keinesfalls das Abkommen wieder aufschnüren. Dies würde nur die Illusion nähren, dass ein schmerzloser Brexit möglich ist.

Entscheidet sich der neue Premier, wegen Brüssels vermeintlicher Sturheit das Königreich ohne Vertrag aus der EU zu führen, würden sofort Zölle und Zollkontrollen eingeführt. Der Schaden für die Wirtschaft wäre immens - in Großbritannien und auf dem Festland. Aber vielleicht ist das Preis, damit in der britischen Politik wieder Realismus und Pragmatismus die Oberhand gewinnen. Ein No-Deal-Brexit würde letztlich den Wert des Kompromisses zeigen, eines ganz und gar nicht schmutzigen Wortes.