Seit Wochen fragt sich die Welt, wie es sein kann, dass der skandalumwehte britische Premier überhaupt noch im Amt ist. Bislang war die Antwort erschütternd simpel: Weil er will. Aber jetzt will offenbar seine Partei nicht mehr.

Von Michael Neudecker, London

Hinter der schwarzen Tür von 10 Downing Street, vor der die Reporter und Kamerateams stehen, wenn wieder eine Breaking News die nächste bricht, befindet sich eine überraschend großzügige Eingangshalle. Rechterhand liegt ein offener Kamin, dessen Geländer mit Lederpolstern überzogen ist. An der Wand links hängt ein riesenhaftes Porträtfoto der Queen, in Downing Street wohnt und arbeitet schließlich Her Majesty's Prime Minister. Manchmal stehen Männer mit Hemd und Krawatte und Handy am Ohr im Durchgangsraum gleich hinter der Lobby. Klischees gibt es ja nicht nur auf Netflix.