Eine Gruppe von Litauern begann kurz nach Russlands Invasion in der Ukraine, zufällige russische Telefonnummern anzurufen. Mittlerweile werden die Gespräche immer länger - und die Aktivisten spüren einen Stimmungswandel in Russland.

Von Viktoria Großmann

Am Anfang seien sie eigentlich nur angeschrien worden. Vier, fünf Minuten, dann war das Gespräch beendet, erzählt Paulius Senūta. Das war im März, in den ersten Wochen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Damals hatten er und seine Freunde in Litauen gerade ihre Plattform Call Russia aufgelegt. "In den ersten Kriegstagen hat einfach jeder hier in Litauen irgendetwas getan. Unsere Idee war eben, anzurufen." Dass alle in Litauen Verbindungen zu Russland haben, sei doch klar. Schließlich gehörte das Land bis zum 11. März 1990 zur Sowjetunion. Und deshalb, erzählt Senūta im Zoom-Gespräch, verstehen die meisten Litauer auch Russisch, "auch wenn sie es nicht mehr sprechen".

Senūta und seine Bekannten ließen sich von der anfänglichen Wut der Russen am anderen Ende der Leitung nicht abschrecken, nach zehn Monaten Krieg rufen sie immer noch täglich über einen Zufallsgenerator irgendjemanden in Russland an - und reden. Etwa 51 000 Anrufer haben schon ihr Glück versucht, etwa 180 000 Mal wurde eine der russischen Nummern gewählt, etwa halb so viele Gespräche hätten stattgefunden. Längst ergeben sich richtige Unterhaltungen, das könne eine Stunde dauern, auch mal drei. Manche der Angerufenen wollen danach Kontakt halten, schreiben Nachrichten, rufen zurück. "Die Leute wollen reden", sagt Senūta.

Das Ziel von Call Russia ist ehrgeizig, denn die Freiwilligen wollen nicht nur aus der westlichen Perspektive erzählen oder Informationen weitergeben, sie wollen eine Meinungsänderung bewirken. "Das ist doch das einzige, was uns wirklich helfen kann: von Mensch zu Mensch miteinander reden." Auch wenn das in Litauen nicht jeder so sehe, manch einer frage auch: Warum mit den Russen sprechen, besser man erschießt sie alle. Aber 144 Millionen Menschen einfach abschreiben?

"Wir werden ständig gefragt, wo jetzt eigentlich die Front ist, welche Verluste es in der russischen Armee gibt, wie es wirklich aussieht in der Ukraine", erzählt Senūta. Selbst wenn die Leute dem Kreml in der Begründung für den Krieg folgten - die militärischen Meldungen glaubten sie nicht. Es gebe Menschen, hört Senūta aus den Gesprächen heraus, die vielleicht protestieren würden, sich wehren möchten gegen Putins Politik. Aber sie haben Angst. "Und zwar nicht vorm Kreml, sondern vor ihren Nachbarn." Senūta beschreibt ein System gegenseitiger Belauerung.

Viele in Russland sind überzeugt, der Westen wolle ihr Land nur erniedrigen

Die Anrufe, räumt der 46-jährige Werbefachmann ein, seien sehr anstrengend. "Wir haben mit Psychologen eine Gesprächstechnik ausgearbeitet." Man müsse ehrliches Interesse haben, zuhören und konträre Ansichten ertragen können. "Die denken, dass wir keine Ahnung haben und Russland einfach nicht verstehen." Mindestens über die vergangenen 20 Jahre sei das Feindbild des Westens aufgebaut worden, der Russland nur erniedrigen wolle. Und tatsächlich, sagt Senūta, wüssten doch die meisten Europäer und Amerikaner viel zu wenig oder gar nichts über die Russen.

Deshalb will Call Russia auch in die andere Richtung wirken. Institutionen der Europäischen Union oder Nichtregierungsorganisationen seien interessiert an den Erfahrungen und Erkenntnissen der freiwilligen Anrufer - und nutzten diese, um Informationskampagnen besser auf russische Adressaten zuzuschneiden.

Etwa 40 Millionen russische Telefonnummern hat sich die Gruppe aus dem Internet geladen - und die sollen alle kontaktiert werden. Kann denn jeder anrufen? Russisch sollte man schon beherrschen, auf Englisch bringe das nichts, sagt Senūta.

Die Aktivisten glauben, dass in Russland der Glauben an einen Sieg schwindet

Die meisten Anrufe kämen noch immer aus Litauen und den anderen baltischen Ländern, aber auch von Exil-Russen überall in der Welt. Sein Freund, der die Idee dazu hatte, leite eine Mediengruppe. Gemeinsam mit IT-Experten, Marketing- und PR-Leuten habe man das Projekt innerhalb von fünf Tagen im März auf die Beine gestellt.

Zehn Monate später sehen sich die Aktivisten natürlich nicht am Ziel, aber Senūta ist zuversichtlich. Er beobachtet einen Meinungsumschwung: "Die Leute verlieren den Glauben daran, dass sie den Krieg gewinnen können." Ob er und die anderen Anrufer zu dieser Veränderung wirklich beitragen konnten? "Natürlich ändere ich nicht das Weltbild eines fremden Menschen innerhalb einer Stunde. Aber die Leute fangen an, nachzudenken."