Nicht nur in Leipzig und Dresden gibt es Proteste, auch in Hamburg und Berlin gehen Unterstützer der mutmaßlichen Linksextremistin auf die Straße. Aus Bremen werden Ausschreitungen gemeldet.

Nach der Verurteilung der mutmaßlichen Linksextremistin Lina E. hat es in mehreren deutschen Städten Demonstrationen von Unterstützern der Verurteilten gegeben. Teilweise kam es dabei zu Ausschreitungen.

Das Oberlandesgericht Dresden hatte Lina E. wegen mehrerer Angriffe auf Rechtsextreme zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Trotzdem kommt die 28 Jahre alte Studentin nach zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft vorerst frei: Der Haftbefehl wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Reststrafe muss sie erst verbüßen, falls das Urteil rechtskräftig ist - das Gericht ließ Revision zu.

Im Gericht und davor gab es am Mittwoch Unterstützung für die junge Frau und ihre drei Mitangeklagten. Nach dem Urteil waren zunächst Ausschreitungen befürchtet worden. Unklar war am Abend, ob die Aufhebung des Haftbefehls zu einer Entspannung der Lage beiträgt. Parallel zur Urteilsverkündung zogen am Mittwochabend einige Hundert Demonstranten durch Dresden.

In Leipzig versammelten sich später am Abend einem Bericht der Leipziger Volkszeitung zufolge "einige Hundert Menschen", um zu demonstrieren. Die Polizei, die nach Beendigung der Demo von rund 500 Personen sprach, stoppte den Protestzug, da wegen der hohen Teilnehmerzahl eine Standkundgebung von der Versammlungsbehörde angeordnet war. Die zunächst friedliche Stimmung soll im Laufe des Abends aggressiver geworden sein. "Es gibt eindeutige Rufe in Richtung der Polizei", heißt es in dem Bericht. Die Rede ist auch von Flaschenwürfen, Bilder zeigen gezündete Pyrotechnik. Der Nachrichtenagentur dpa zufolge wurden Beamte damit angegriffen. Für Samstag wird mit größeren Protesten in der Stadt gerechnet, die Polizei stellt sich auf Krawalle ein.

Aus Bremen wurden Ausschreitungen in der Innenstadt gemeldet. Rund 300 meist vermummte Personen hätten sich am Steintor versammelt und seien dann "relativ schnell und unvermittelt" auf Einsatzkräfte losgegangen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Es seien Glasflaschen und Steine auf Polizisten geworfen worden, auch Pyrotechnik sei gezündet worden. Angaben über mögliche Verletzte konnte die Polizeisprecherin zunächst nicht machen. Die Beamten riefen die Bevölkerung auf, den Bereich zu meiden.

In Berlin gingen mehrere Hundert Sympathisanten aus der linken Szene auf die Straße. Sie zogen vom Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm im Stadtteil Tempelhof Richtung Gneisenaustraße in Kreuzberg. Die Polizei bezifferte die Teilnehmerzahl auf rund 500. Die Demonstration sei weitgehend friedlich verlaufen, es habe auch einige Rangeleien gegeben, hieß es.

Ein Einsatzleiter der Polizei in Hamburg sprach in einer ersten Schätzung von etwa 2000 Teilnehmern einer Demo. Die Menschen zogen vom linken Zentrum Roten Flora aus durch das Schanzenviertel. Auf Transparenten forderten sie unter anderem "Kampf ihrer Klassenjustiz - Getroffen hat es einzelne, gemeint sind wir alle". Bei ihrem Marsch wurden die Demonstranten von zahlreichen Polizisten begleitet, Wasserwerfer standen bereit.