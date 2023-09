Die Bewohner der Stadt fühlen sich verlassen. Rettungsteams aus Spanien, Ungarn und Tunesien haben mit dem Abzug aus der libyschen Hafenstadt Derna begonnen, die durch das Unwetter am 11. September am schwersten verwüstet wurde. Zwei Dämme brachen, etwa 4250 Tote hat die Weltgesundheitsorganisation bisher gezählt, bis zu 10 000 weitere Menschen könnten noch vermisst sein. Belastbare Zahlen fehlen.

Auch zwei Wochen nach der Katastrophe in Libyen ist die Lage in der betroffenen Küstenregion schwierig bis chaotisch. Die Nothelfer, die noch nach Überlebenden gesucht und erste Hilfsgüter gebracht haben, sie ziehen ab: was danach kommt, ist völlig unklar. Die Bewohner von Derna berichten in den sozialen Medien, dass womöglich Zehntausende Bewohner ohne ein Dach über dem Kopf ausharren und wenig Hoffnung haben, dass sich an ihrer Situation etwas ändern wird.

Ein Staat auf dem Papier

"Alles, was an Hilfe bereit gestellt wird, wird entweder schamlos politisch instrumentalisiert, oder fällt den Begierden beider Seiten zum Opfer", sagt Wolfram Lacher von der Stiftung Wirtschaft und Politik in Berlin. Seit dem Sturz von Langzeitdiktator Muammar al-Gaddafi ist Libyen ein Staat, der vor allem auf dem Papier existiert. In der Realität ist er gespalten. Es gibt eine international anerkannte Regierung im Westen mit der Hauptstadt Tripolis, und eine im Osten, wo General Khalifa Haftar das Sagen hat. Es ist eine politische Trennung, kein Riss durch die Bevölkerung, die durch das Erdbeben eher näher zusammen gebracht wurde.

Tausende Privatleute machten sich aus Tripolis auf den Weg in den Osten, aber auch sie kehren nun wieder heim. Zurück bleiben die Überlebenden, und ihre Abhängigkeit von den politischen Eliten.

Die Regierung im Westen des Landes hat an die internationale Gemeinschaft appelliert, Libyen für den Aufbau finanziell zu unterstützen. Der Osten ruft für den 10. Oktober zu einer internationalen Geberkonferenz auf. Ob es bisher Zusagen gibt, ist unklar. Wer will schon den Wiederaufbau in einem Land finanzieren, in dem es zwei Regierungen gibt, die vor allem an sich selber denken; dazu rivalisierende Milizen, die auch etwas abhaben wollen vom Kuchen.

Kooperation beim Öl - aber bei der Hilfe?

Außerdem hätte Libyen selbst genug Geld für den Wiederaufbau. Das Land fördert jeden Tag 1,2 Millionen Barrel Öl, die an den Rohstoffmärkten derzeit etwa 100 Millionen Euro wert sind, auf das Jahr hochgerechnet wären das gut 35 Milliarden Euro, zieht man Transport und Zwischenhändler ab, bleiben dennoch sehr viele Milliarden für ein kleines Land mit etwa sieben Millionen Einwohnern. Doch das Geld fließt seit Jahren in die Taschen der korrupten Elite, die dafür sogar ihre Rivalitäten zurückstellt.

Die Förderquellen liegen vor allem im Osten des Landes, im Gebiet von Haftar. Die Erlöse bekommt aber die im Westen des Landes angesiedelte Zentralbank, deren Vize-Chef einer von Haftars Leuten ist. Es ist ein Kompromiss nach Jahren des Streites um das Öl, der die Quellen nun für beide Seiten sprudeln lässt. Ob solche Kooperation auch bei der Hilfe für die von der Flut betroffenen Menschen möglich ist, bleibt abzuwarten.

"Derzeit bestimmt Hafter, wer als Helfer auftreten darf", sagt Libyen-Experte Lacher. Von Konvois aus dem Westen wurden Aufkleber entfernt und die Pakete als Hilfe des Generals umdeklariert. Journalisten wurden aus dem Osten verbannt, Haftar entscheidet, was öffentlich wird und was nicht. "Die Milizen im Osten wollen vieles verbergen, weshalb sie keine Journalisten mehr zulassen", sagt ein libyscher Reporter in Derna.

Protest aus Europa gab es dagegen bisher nicht, obwohl europäische Diplomaten angekündigt hatten, die Hilfe "presseöffentlich" zu verteilen, damit zumindest eine gewisse Transparenz gegeben sei im Osten Libyens, wo der korrupte Haftar seinen Sohn zum Leiter des Krisenkomitees gemacht hat. "Anfangs hatte die schnelle Hilfe Priorität. Jetzt beginnt eine andere Phase, in der Transparenz und Rechenschaft eingefordert werden müssen", sagt Lacher.

Er vermutet, dass viele Länder keinen Druck auf Haftar ausüben wollen, weil sie ihn noch für ihre Interessen bräuchten - so wie Europa, weil er die Migration über das Mittelmeer verhindern könnte. Die USA wollen, dass er dabei hilft, Russland und die Wagner-Söldner zurückzudrängen. Beides ist bisher nicht geschehen. Am Dienstag reiste Haftar zu Gesprächen nach Moskau. Es geht wohl eher um Geopolitik als um die Einwohner von Derna.

Die hatten es schon unter Gaddafi schwer, die Stadt war ein Zentrum des islamistisch geprägten Widerstands gegen den Diktator, der ließ Strom und Wasser abstellen, die Infrastruktur wurde vernachlässigt. Nach seinem Sturz kamen die Terroristen vom Islamischen Staat, Haftar brauchte drei Jahre, um die Stadt unter seine Kontrolle zu bringen. Bis heute soll er den Bewohnern nicht trauen, andersherum sieht es ähnlich aus. Dennoch erholte sich Derna zuletzt, neue Häuser entstanden, eine öffentliche Bibliothek stand kurz vor der Einweihung.

Dann aber kam die Flut, brachen die Dämme.