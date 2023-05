Von Angelika Slavik, Berlin

Im Haus von Karl Lauterbach ist man in diesen Tagen nicht um drastische Worte verlegen. Es sei nun mal so, ist da zu hören, dass das ganze System komplett hinüber sei. Die Kliniken machten teils horrende Verluste, und bei der Versorgungsqualität der Patienten gebe es so große Unterschiede, das sei einfach nicht länger akzeptabel. Deshalb müsse man die Sache jetzt eben durchziehen, Widerstand hin oder her.

Der Bundesgesundheitsminister und seine Leute haben sich nicht weniger vorgenommen als die komplette Neuordnung des deutschen Gesundheitssystems. Die Krankenhausreform soll das Hauptwerk von Lauterbachs Amtszeit werden, die eine, die größte Leistung, die Spuren hinterlassen soll.

Es ist keine große Überraschung, dass das nicht alle gut finden.

Berlin vor ein paar Wochen, der Bundesgesundheitsminister besucht das Brustkrebszentrum im Vivantes-Klinikum Am Urban. An diesem Tag findet die jährliche Zertifizierung statt: Die Klinik präsentiert ihre Leistungen und ihre Arbeitsweise vor Sachverständigen, um nachzuweisen, dass hier nach höchsten Standards gearbeitet wird. Es gibt sehr viele Zahlen und sehr viele Power-Point-Folien. Lauterbachs Augen leuchten. Als er sich nach einer Stunde verabschiedet, sagt er, alles sei "hochinteressant" gewesen, die Qualität der Arbeit begeistere ihn. Später wird er hinzufügen, ein hochspezialisiertes Zentrum wie dieses rette Leben, das könne man an der Statistik sehen. Deshalb will Lauterbach, das ist ein zentraler Baustein seiner Reform, Menschen mit schweren Krankheiten künftig in Spezialkliniken versorgt sehen. Nicht in kleinen Krankenhäusern, die vom ausgerenkten Knie bis zum Darmkrebs alles behandeln, aber eben, nach seiner Lesart, nichts davon so richtig gut.

Bund und Länder kämpfen mit harten Bandagen

Berlin in dieser Woche, der Minister hat zum "Kaminabend" geladen. Er will die Vertreter der Länder von seinen Reformplänen überzeugen. Das Treffen ist nicht öffentlich, aber im Nachgang hört man, es sei sehr laut und sehr ungemütlich geworden. Viele der Länder haben Sorge, dass ihre Krankenhäuser die Reform nicht überleben oder massiv an Bedeutung verlieren. Irgendwer redet mit der Bild-Zeitung, die daraufhin titelt: "Fast jede zweite Klinik vor dem Aus". Das Ministerium verschickt eine Richtigstellung, tatsächlich ist die Reform noch nicht so weit gediehen, dass sich die Folgen für jede einzelne Klinik schon genau definieren lassen. Aber die Aufregung ist in der Welt.

Es ist nicht das erste Mal, dass mit harten Bandagen gekämpft wird. Ende April präsentieren einige Landesregierungen, angeführt von Bayern, ein Gutachten des Augsburger Rechtsprofessors Ferdinand Wollenschläger. Er kommt zu dem Schluss, dass Lauterbachs Reformpläne grundsätzlich verfassungswidrig seien, weil die Krankenhausplanung nach geltendem Recht in die Zuständigkeit der Länder falle.

Allerdings ist dem Vernehmen nach auch Lauterbach bereit, die Samthandschuhe auszuziehen. Bei dem Treffen in dieser Woche soll er der Ländern signalisiert haben, dass er es für wichtig halte, den Patientinnen und Patienten Informationen über die Qualität der Versorgung in den einzelnen Kliniken transparent zur Verfügung zu stellen. Lauterbach denkt offenbar an eine Art interaktive Landkarte, bei der Versicherte die Qualität jeder einzelnen Leistung in jeder einzelnen Klinik abrufen und vergleichen können. Für manche der Landesminister sei das, so hört man, eine Horrorvorstellung. Einer soll gesagt haben, dass könne man nicht machen, dann würden ja manche Kliniken von den Patienten komplett gemieden. Lauterbach aber sei, so hört man, wild entschlossen, dafür zu sorgen, dass Krankenhäuser keine Leistungen mehr anbieten, die sie nicht in höchster Qualität erbringen könnten. Und wenn die Länder seine Reform blockieren, dann würde er eben mit der angedrohten Transparenzoffensive dafür sorgen, dass die Patienten schlechte Häuser meiden. Und sie damit vermutlich in die Insolvenz schicken.

Der Minister kippte ohne Vorwarnung Beschlüsse - im Fernsehen bei "Markus Lanz"

Dass die Stimmung zwischen Lauterbach und den Ländern derart geladen ist, hat freilich nicht nur inhaltliche Gründe. Vor allem zu Beginn, als die Grundzüge der Krankenhausreform von einer Regierungskommission erarbeitet wurden, fühlten sich viele Länder von den Plänen des Ministers überrollt. Zumal Lauterbach auch in der Corona-Pandemie bisweilen vergessen hatte, die Landesminister für sich einzunehmen, im Gegenteil. Unvergessen, wie der Bundesgesundheitsminister im vergangenen Frühjahr mit den Ländern eine Einigung über Pandemie-Maßnahmen traf, um sie nur Stunden später ohne Vorwarnung wieder zurückzunehmen - abends im Fernsehen bei "Markus Lanz". Diese Wunden sind bis heute nicht ganz verheilt.

Zu Anfang des Jahres geriet er zudem mit Karl-Josef Laumann aneinander, dem Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen. Man richtete sich öffentlich Unfreundlichkeiten aus - und Laumann gehörte in der Folge auch zu den Auftraggebern des von den Bayern initiierten Wollenschläger-Gutachtens. Das war nicht nur strategisch ungünstig, weil Laumann unter den Gesundheitsministern parteiübergreifend sehr viel Einfluss nachgesagt wird. Es war auch bemerkenswert, weil Laumann in Nordrhein-Westfalen bereits eine eigene Krankenhausreform begonnen hatte, die den Vorstellungen Lauterbachs in vielen wichtigen Punkten ähnelt. In der Einschätzung der aktuellen Lage und der notwendigen Maßnahmen sind diese beiden Männer also eigentlich auf einer Wellenlänge.

Bei dem Eckpunkte-Papier, das Lauterbach den Ländern am Dienstag vorlegte, gab es allerdings auch Zugeständnisse. So orientieren sich die neuen Planungen deutlicher als zuvor an dem Konzept aus Nordrhein-Westfalen. Unverhandelbar sind für Lauterbach aber offenbar die Einführung von bundesweit gültigen Qualitätsvorgaben und die Einteilung der Kliniken nach verschiedenen Levels, die für die Patienten bessere Übersicht bedeuten und eine einheitliche Versorgungsqualität sicherstellen sollen. Weniger umstritten ist auch das Ende der Fallpauschale in ihrer bisher bekannten Form: Künftig sollen Kliniken vorrangig für das Vorhalten bestimmter Leistungen bezahlt werden und nicht, wie bisher, pro Patient.

In der kommenden Woche sollen die Verhandlungen mit den Ländern weitergehen. Eckpunkte für einen Gesetzentwurf will Lauterbach noch vor dem Sommer vorlegen. Widerstand hin oder her.