Von Angelika Slavik, Tel Aviv

Am Dienstagmorgen sitzt Karl Lauterbach in einem viel zu kleinen Besprechungszimmer des Hilton-Hotels in Tel Aviv. Fast 30 Leute haben sich in den Raum gequetscht, Tageslicht gibt es nicht, Fenster, die man öffnen könnte, schon gar nicht. Unter pandemischen Gesichtspunkten wirklich suboptimal, konstatiert Lauterbach auf Englisch. Seine Laune trübt das trotzdem nicht. Er werde eben einfach seine Maske aufbehalten, sagt er. Lauterbach lacht. An einem Tag wie diesem gibt es nichts, das ihm die Stimmung verhageln könnte. Denn der Bundesgesundheitsminister ist in Israel - und nichts kommt seiner Vorstellung vom Paradies näher als dieses Land.