Von Christian Endt und Benedict Witzenberger, München

Zwei klare Wahlgewinner haben diese Landtagswahlen hervorgebracht. In Baden-Württemberg schneiden die Grünen wohl besser ab als je vorher bei einer Landtagswahl in der Bundesrepublik. In Rheinland-Pfalz verlor die SPD zwar minimal — landet aber weiterhin bei mehr als 30 Prozent, was den Sozialdemokraten inzwischen nur noch selten gelingt.