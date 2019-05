19. Mai 2019, 13:03 Uhr Nach Strache-Rücktritt Van der Bellen plädiert für Neuwahlen Anfang September

Österreichs Präsident Van der Bellen und Kanzler Kurz bevorzugen für Neuwahlen einen Termin im September.

Nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos und dem daraus resultierenden Rücktritt von Vizekanzler Strache befindet sich das Land in einer Regierungskrise.

Die österreichische Opposition fordert, die FPÖ-Minister sofort aus der Regierung zu entlassen.

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kanzler Sebastian Kurz sind am Sonntagvormittag zusammengekommen, um über das weitere Verfahren bis zu den angepeilten Neuwahlen zu sprechen. Van der Bellen sagte, er "plädiere für vorgezogene Neuwahlen im September, wenn möglich zu Beginn des Septembers". Nun müsse alles getan werden, um das Vertrauen in die Vertreter des Volkes wieder herzustellen. Bis dahin müsse Österreich für seine internationalen Partner unbedingt verlässlich bleiben: "Es geht auch um das Ansehen Österreichs in der Europäischen Union und in der ganzen Welt."

Kanzler Kurz hatte am Samstagabend das Ende der Koalition von konservativer ÖVP und rechter FPÖ verkündet. Auslöser war die Veröffentlichung eines Videos durch die Süddeutsche Zeitung und den Spiegel. Es zeigt, wie der inzwischen zurückgetretene FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einer vermeintlichen russischen Oligarchin, die allerdings ein Lockvogel war, 2017 auf Ibiza öffentliche Aufträge in Aussicht gestellt hatte, wenn sie seiner Partei zum Wahlerfolg verhelfe. Die Koalition regiert seit Dezember 2017.

Kurz sagte nach dem Treffen mit Van der Bellen: "Die Neuwahlen waren kein Wunsch, sie waren eine Notwendigkeit." Das Strache-Video erfordere vollständige Aufklärung, sowohl was Fragen des potentiellen Machtmissbrauchs angehe, als auch Fragen von strafrechtlicher Relevanz. Kurz sagte auch, dass die österreichische Regierung ihre Arbeit bis zur Wahl "in Ruhe fortsetzen" werde. Er und Van der Bellen sagten beide, dass sie nun das Gespräch mit den Vorsitzenden der anderen österreichischen Partein suchen würden, auch mit dem designierten FPÖ-Chef Norbert Hofer.

Teile der österreichischen Opposition fordern, dass alle FPÖ-Minister sofort aus ihren Ämtern entlassen werden. Neos-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger verlangt dies, "damit eben nicht die Monate bis zur Wahl unter anderem dafür genützt werden, Akten zu vernichten und Vertuschungsmaßnahmen zu setzen".

SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner fordert, die Minister für Justiz (Josef Moser, parteilos), Verteidigung (Mario Kunasek, FPÖ) und Inneres (Herbert Kickl, FPÖ) in der österreichischen Regierung durch Experten zu ersetzen, schreibt Der Standard. Es dürfe kein Zweifel bestehen, dass die Ermittlungen zum Strache-Skandal unabhängig von politischen Einflüssen erfolgen.

"Rechtspopulisten fehlt die charakterliche Eignung"

Die Reaktionen auf das Strache-Video sind auch am Sonntag weitgehend einhellig: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder attackiert die FPÖ: "Sebastian Kurz hat recht: genug ist genug", schrieb er auf seiner Facebook-Seite. "Seit Monaten fallen die Rechtspopulisten in Österreich durch massive Verfehlungen auf. Mit solchen Gruppen lässt sich nicht seriös arbeiten", und: "Rechtspopulisten fehlt die charakterliche Eignung."

Auch andere deutsche Spitzenpolitiker wie SPD-Chefin Andrea Nahles und die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer verurteilten die Rechtspopulisten. Nahles warnte: Der Skandal in Wien zeige, wohin der Weg führe, wenn Konservative versuchten, Stimmen am rechten Rand zu sammeln.

In dem Video, das die Regierungskrise in Österreich ausgelöst hat, ist zu hören, wie Strache und sein Intimus Johann Gudenus einer angeblich reichen Russin einträgliche öffentliche Bauaufträge versprechen, falls sie die österreichische Kronen-Zeitung aufkaufen und ihrer Partei helfen würde. Überdies zeigt Strache ihr offenbar Wege auf, wie sie seiner FPÖ über einen Verein Geld zuschanzen könne, um die österreichischen Gesetze zur Parteienfinanzierung zu umgehen.

Strache erklärte noch am Samstag seinen Rücktritt als FPÖ-Chef und Vizekanzler und entschuldigte sich. Sein Verhalten in dem Video sei "dumm, unverantwortlich und ein Fehler" gewesen. In einem zunehmend alkoholisierten Zustand habe er "prahlerisch wie ein Teenager" agiert, auch um seine "attraktive Gastgeberin zu beeindrucken." Zugleich sprach er von einer Falle und einem "politischen Attentat", bei dem er illegal überwacht worden sei. Mit der Frau in dem Video habe er keine weiteren Kontakte unterhalten, von ihr seien auch keine Spenden an seine Partei geflossen.