Krieg in der Ukraine

Das Media Center und die staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform informieren über die Politik und den Krieg in der Ukraine.

Weder ukrainische Medien noch die Politik zeigen nach außen Zweifel an der Regierung. Das irritiert manche Beobachter, wo die Ukrainer doch eher einen Hang zur Anarchie haben.

Von Jan Heidtmann, Kiew

Die Politik in der Ukraine kennt derzeit viele Stimmen und doch klingen sie nicht wie eine Kakophonie. Die stärkste von ihnen ist sicherlich die des Präsidenten Wolodimir Selenskij, der sich täglich in einer Videobotschaft an sein Land und die Welt wendet. 720 000 Menschen haben seinen Kanal auf Youtube abonniert, 16, 9 Millionen folgen Selenskij auf Instagram. Damit liegt er nur knapp hinter seinem Amtskollegen aus den USA; Bundeskanzler Olaf Scholz folgen 1, 8 Millionen Interessierte.