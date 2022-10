Ursula von der Leyen und Olaf Scholz mit dem ukrainischen Ministerpräsident Denys Schmyhal und Polens Premier Mateusz Morawiecki in Berlin.

Während das Morden in der Ukraine weitergeht, berät eine Konferenz in Berlin über den Wiederaufbau. Kiew möchte auch eingefrorene russische Vermögen dafür einziehen - doch Kanzler Olaf Scholz ist skeptisch.

Von Daniel Brössler, Berlin

Es sind Bilder aus dem Leben. Denys Schmyhal hat sie nach Berlin mitgebracht. "Das ist Oxana", sagt er. In der zum schicken Konferenzzentrum umgebauten alten Lagerhalle am Berliner Westhafen zeigen Aufnahmen auf zwei großen Leinwänden eine fröhliche junge Frau. Mal im Kreis ihrer Familie, mal umringt von Krankenhaus-Kollegen in blauen OP-Kitteln. "Oxana rettete Kinder vor dem Krebs. Eine russische Rakete tötete Oxana auf offener Straße im Zentrum von Kiew", kommentiert Schmyhal die Bilder.