Sie habe "viel erreicht unter der Schwelle dessen, was gesellschaftliche Empörung auslöst", sagt Julia Klöckner - und meint zum Beispiel die Küken.

Als Landwirtschaftsministerin wollte Julia Klöckner wollte für einen Aufbruch in der Agrarpolitik stehen. Nun wird sie von Bauern und dem Handel gleichermaßen angefeindet. Was ist da schiefgelaufen?

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Es ist dunkel, kalt, und Julia Klöckner reicht es. "Ey Leute, so nicht", ruft sie. "Irgendwann ist auch mal gut." Das ganze driftet ihr zu sehr in Richtung Stammtisch ab, außerdem ist es schon spät. Am Ende geht auch diese Aktion schief.