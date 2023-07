Praktisch alle Kinder zwischen drei Jahren und Schuleintritt werden betreut: Garderobe in einer Kita in Münchsmünster in Bayern.

Laut Familienministerium sind so viele Kinder wie noch nie in einer Kita - trotzdem finden nicht alle Eltern einen Platz für ihren Nachwuchs.

Der Wunsch nach einem Betreuungsplatz für ihr Kind wird vielen Eltern einer Studie des Familienministeriums zufolge nicht erfüllt. 49,1 Prozent der Eltern von unter dreijährigen Kindern hatten 2022 Bedarf an einen Betreuungsplatz. Die Betreuungsquote bei den unter Dreijährigen lag aber nur bei 35,5 Prozent. Andererseits gehen so viele Kinder wie nie zuvor in eine Kita. Wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung hervorgeht, besuchen praktisch alle Kinder zwischen drei Jahren bis zum Schuleintritt eine solche Einrichtung. Auch die Zahl der Mädchen und Jungen unter drei Jahren ist weiter angestiegen. Die Angaben stammen aus der aktuellen Ausgabe von "Kindertagesbetreuung Kompakt" des Bundesfamilienministeriums.

Konkret besuchten demnach zum Stichtag 1. März 2022 bundesweit 2 651 611 Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt ein Angebot der Kindertagesbetreuung. Das sind laut Statistik rund 39 000 Kinder mehr als im Vorjahr. Die Betreuungsquote lag damit bei 92 Prozent, bei den unter Dreijährigen lag sie bei 35,5 Prozent. Im Jahr zuvor betrug sie 34,4. Zum Vergleich: Vor der Einführung eines Rechtsanspruchs für diese Altersgruppe lag sie 2006 bei 13,6 Prozent. Für die Kinder im Grundschulalter beträgt der Bedarf 73 Prozent, betreut werden 55 Prozent der Kinder in dieser Altersgruppe.

Je älter das Kind ist, desto häufiger äußern Eltern einen Betreuungsbedarf

Bei der Betreuungsquote handelt es sich um den Anteil der in Kindertageseinrichtungen (zum Beispiel in Kindertagesstätten) oder in öffentlich geförderter Kindertagespflege (zum Beispiel ein öffentlich geförderter Betreuungsplatz bei einer Tagesmutter oder einem Tagesvater) betreuten Kinder an allen Kindern dieser Altersgruppe. Grundlage für die in der Studie angeführten Daten ist eine Befragung von etwa 35 000 Eltern von Kindern bis zu zehn Jahren im vergangenen Jahr.

Wie viele Eltern einen Betreuungsplatz wünschen, hängt demnach auch vom Alter der Kinder ab: Je älter das Kind ist, desto häufiger äußern Eltern einen Betreuungsbedarf. So hätten sich 64,9 Prozent der Eltern von einjährigen Kindern und 80,7 Prozent der Eltern von zweijährigen Kindern im Jahr 2022 einen Betreuungsplatz für ihr Kind gewünscht. Im Vergleich zum Vorjahr äußerten 5,3 Prozentpunkte mehr Eltern von Einjährigen und 3,5 Prozentpunkte mehr Eltern von Zweijährigen einen Betreuungsbedarf.