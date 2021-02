Wählen mit Abstand: Wegen der Pandemie wurden die Menschen in Kataloniens Hauptstadt Barcelona nur einzeln an die Urnen gelassen, wie hier vor dem Sant-Antoni-Markt bildeten bei Regenwetter lange Schlangen.

Bei der Richtungswahl in Katalonien entscheiden die Menschen, ob noch weiter um die Unabhängigkeit von Spanien gestritten werden soll. Doch neben der Pandemie verleidet auch das Wetter vielen Menschen die Stimmabgabe.

Von Karin Janker, Madrid

Das Wetter war nicht unbedingt auf der Seite der Demokratie: Im Regen und bei kühlen Temperaturen standen die Menschen am Sonntag in Katalonien Schlange, bis sie einzeln ins Wahllokal eingelassen wurden. Es war eine Vorsichtsmaßnahme, um die Ansteckungsgefahr zu mindern.

Doch das Schlangestehen im Regen wirkte vermutlich nicht gerade einladend auf all jene, die ohnehin unsicher waren, ob sie wählen gehen sollten. Die ersten Zahlen verhießen nichts Gutes: Gerade einmal 46 Prozent der Wahlberechtigten hatten bis zum frühen Abend ihre Stimme abgegeben. Bei der Wahl vor drei Jahren waren es im gleichen Zeitraum bereits 64 Prozent gewesen. Da allerdings erreichte die Wahlbeteiligung mit 79 Prozent einen Rekordwert - die Stimmung in Katalonien war damals aufgeheizt, das Referendum um die Unabhängigkeit gerade erst ein paar Wochen her.

Dass dieses Mal die Wahlbeteiligung niedriger ausfallen würde, war also zu erwarten. Die Frage war nur: wie niedrig? Und was passiert, wenn sie in einen extremen Bereich abfällt? Würden dann einzelne Parteien die Legitimität der Wahl anfechten?

Schon vor der Regionalwahl im Nordosten Spaniens war umstritten, ob sie überhaupt an diesem 14. Februar stattfinden sollte. Mehrere Parteien sprachen sich dafür aus, sie zu verschieben, allen voran die Linksrepublikaner des derzeit kommissarisch regierenden Vizepräsidenten Pere Aragonès. Nur die Sozialisten hatten es eilig: Ihr Spitzenkandidat Salvador Illa hatte erst im Januar sein Amt als spanischer Gesundheitsminister aufgegeben und wollte vom Überraschungseffekt profitieren.

Zwei Wochen vor dem Termin hat Kataloniens oberstes Gericht entschieden: Die Wahl findet statt. Nötig geworden war die Neuwahl, nachdem im September der bisherige katalanische Regionalpräsident Quim Torra wegen Ungehorsams seines Amtes enthoben worden war.

Bereits vor Torras Amtsenthebung knirschte es gewaltig in der Koalition in Barcelona. Die Separatisten sind sich zunehmend uneinig über den Weg, der zur Unabhängigkeit führen soll. Während Puigdemonts nationalkonservative Junts per Catalunya weiterhin ein neues Unabhängigkeitsreferendum fordern, stehen die Linksrepublikaner mittlerweile für die Bereitschaft zum Dialog mit Madrid.

Kurz vor der Wahl demonstrierten die Separatisten neue Einigkeit

Trotzdem könnte es nach der Wahl nun zu einer Wiederholung der Koalition kommen. Und das, obwohl die Separatisten in den vergangenen drei Jahren der Unabhängigkeit keinen Schritt näher gekommen sind. Dem Sozialisten Salvador Illa war zwar in den letzten Umfragen unmittelbar vor der Wahl ein historisch gutes Ergebnis, womöglich sogar der Spitzenplatz, vorausgesagt worden. Doch um eine Regierung bilden zu können, wäre er auf eine Zusammenarbeit mit Aragonès' Linksrepublikanern angewiesen.

Danach aber sieht es nicht aus: Sämtliche separatistischen Parteien haben kurz vor der Wahl ein Manifest unterzeichnet, in dem sie einem Pakt mit den Sozialisten abschworen. Das Manöver, das die Einheit des separatistischen Lagers demonstrieren sollte, könnte die Regierungsbildung in den kommenden Tagen erheblich erschweren.

Für die in Barcelona ansässige Zeitung La Vanguardia ist es angesichts all der Unwägbarkeiten die "außergewöhnlichste Wahl" seit 40 Jahren. Nicht nur die möglicherweise extrem geringe Wahlbeteiligung könnte am Ende für Überraschungen sorgen, sondern auch die Tatsache, dass etwa ein Drittel der Wahlberechtigten in der vergangenen Woche noch nicht wusste, wen sie wählen werden.

Immerhin eine Sorge war man am Sonntagmittag los: Nachdem mehr als ein Viertel der ausgelosten Wahlhelfer sich aus Angst vor Ansteckung per Attest krankschreiben ließen, konnten den Behörden zufolge dennoch 99 Prozent der Wahllokale im Laufe des Vormittags geöffnet werden.

Bis 12 Uhr waren insbesondere ältere Bürger und Menschen mit Vorerkrankungen zur Stimmabgabe aufgerufen. Von 19 Uhr an konnten dann auch Menschen, die sich als Corona-Infizierte oder Kontaktpersonen in Quarantäne befanden, wählen gehen. Den Helfern in den Wahllokalen wurden dafür neben Masken und Handschuhen auch Schutzanzüge zur Verfügung gestellt.